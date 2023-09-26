Армія США отримала перші лазерні системи ППО: збиватиме дрони зі швидкістю світла

Американські військові озброїлися чотирма робочими прототипами з установками потужністю 50 кіловатів.

Армія США отримала перші чотири передових прототипи лазерних систем протиповітряної оборони DE M-SHORAD, які встановлені на бронетранспортери Striker. Про це повідомляє Defence-Blog.

DE M-SHORAD (маневрена система протиповітряної оборони малої дальності, що використовує спрямовану енергію) може виявляти й знищувати різні типи повітряних цілей, включно з дронами, ракетами та снарядами, а також гелікоптерами та літаками. Вона стріляє лазерними променями, що б'ють зі швидкістю світла, а значить може швидко і точно вражати повітряні цілі, причому вартість кожного пострілу незрівнянно низька порівняно з боєприпасами та дорівнює вартості витраченої енергії.

Перші чотири діючих прототипи на 50 кіловатів отримав 4-й батальйон 60-го артилерійського полку ППО у Форт-Сіллі. Ще минулого року армійські екіпажі пройшли ретельну підготовку з використанням сурогатного тренажера, спеціально сконструйованого для копіювання розміру, ваги та потужності прототипу DE M-SHORAD. Крім того, екіпажі вміло змоделювали виконання структури атаки або "ланцюжка знищення" на операційних системах Virtual Crew Trainer.

Перші 4 експериментальні моделі Striker з лазерним ППО Фото: US Army

"Постачання прототипів DE M-SHORAD являє собою трансформаційну віху в модернізації армії США. Це те, що зараз часто називають можливостями наступного покоління, — заявив полковник Гутьєррес. — Ці високоенергетичні лазерні системи змінять правила гри на сучасному полі бою, ставши найважливішим компонентом інтегрованої, ешелонованої й глибокої протиповітряної протиракетної оборони для маневрених дивізій і бригад".

Військові кажуть, що отримання цих новаторських систем дасть змогу розпочати колективні тренування і дасть змогу краще оцінити інтеграцію та застосування цих систем. Армія у співпраці з Командуванням випробувань і оцінки планує використовувати ці прототипи для активних тренувань у 2024 році.

Раніше Фокус розповідав, що військові випробували лазерну гармату Titanis, яка збиває дрони та пропалює 8 мм броні. Комплексом Titanis вже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки.