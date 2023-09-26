В Ірані придумали новий спосіб запуску дронів Shahed-136: чим це загрожує ЗСУ (відео)

Російські військові можуть використовувати вантажівки, щоб запускати безпілотники практично з будь-якого місця.

Іранські безпілотники Shahed-136, за допомогою яких російські окупанти постійно атакують Україну, тепер отримали модифікований стартовий майданчик для встановлення на звичайні позашляховики-пікапи. Про це повідомляє портал "Мілітарний", посилаючись на іранські медіа.

Як зазначають експерти порталу, ця модифікована стартова установка дає змогу дрону-камікадзе обходитися без спеціального ракетного прискорювача, який зазвичай застосовують, коли запускають "Шахеди" з інших типів установок. Таким чином у цих смертоносних безпілотників збільшилася мобільність і простота застосування таких БПЛА, адже військові можуть швидко під'їхати до точки старту і запустити дрони просто з дороги. Як відомо, росіяни виробляють і навіть модифікують іранські "Шахеди", які вони називають "Герань", але поки невідомо, чи будуть вони їх встановлювати на пікапи.

Про можливість застосування такого нового методу запуску дронів Shahed-136/131 стало відомо завдяки кадрам, опублікованим іранськими ЗМІ. Днями було анонсовано фільм, який незабаром буде показано в Ірані, він розповість про створення і застосування БПЛА Shahed. На опублікованих кадрах видно, як пікапи перевозять у своїх вантажних відсіках пускові установки разом з одним безпілотником-камікадзе на кожній.

За стандартним методом перед безпосереднім пуском дрона-камікадзе запускають його двигун, а також вмикають твердопаливний ракетний прискорювач, що працює 2-3 секунди та допомагає літальному апарату відірватися від стартової платформи та піднятися в повітря, далі безпілотник летить своїм ходом. Судячи з відео, нова технологія для запуску Shahed вимагає, щоб автомобіль розігнався на прямій ділянці дороги до певної швидкості та надав "Шахеду" прискорення, коли той сходить з направляючої пускової установки вже з працюючим двигуном.

Габарити та зовнішній вигляд стартової установки на вантажівці вказує, що вона має невелику вагу. Крім того, вона може здешевити виробництво Shahed-136, оскільки усуває необхідність у твердопаливному прискорювачі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Повітряних силах України пояснили, чому ППО важко збивати дрони Shahed. За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог планує удари по території України заздалегідь і прокладає важкі для сил оборони маршрути.