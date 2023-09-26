Диво-плівка зробить процесори потужнішими й економнішими: вчені розкрили нову технологію

Унікальний топологічний напівметал забезпечує електроніці більше обчислювальної потужності та пам'яті, витрачаючи при цьому значно менше енергії.

Команда з Університету Міннесоти синтезувала тонку плівку з унікального топологічного напівметалевого матеріалу, який потенційно може генерувати більше обчислювальної потужності та споживати при цьому значно менше енергії. Про це повідомляє Sci Tech Daily.

Вчені та інженери постійно шукають нові матеріали, які можуть генерувати більше енергії з меншими витратами, щоб зробити електроніку кращою, меншою та ефективнішою. Одним із таких кандидатів на роль нових і поліпшених комп'ютерних чипів є клас квантових матеріалів, які називаються топологічними напівметалами.

Електрони в цих матеріалах поводяться по-різному, надаючи матеріалам унікальних властивостей, яких не мають типові ізолятори й метали, що використовуються в електронних пристроях. З цієї причини їх вивчають для використання в пристроях спінтроніки, альтернативі традиційним напівпровідниковим пристроям, які використовують обертання електронів, а не електричний заряд для зберігання даних і обробки інформації.

В опублікованому дослідженні розповіли, що змогли успішно синтезувати такий матеріал, як тонка плівка, і довести, що в нього є потенціал для забезпечення високої продуктивності за низького енергоспоживання. Команда Університету Міннесоти першою використала запатентований, сумісний із промисловістю процес розпилення для створення цього напівметалу у форматі тонкої плівки. Оскільки цей процес сумісний з промисловістю, цю технологію можна легше адаптувати та використовувати для виробництва реальних пристроїв. Дослідники також змогли уважно проаналізувати його властивості та зрозуміти, що робить його таким унікальним.

"Зазвичай, коли ви застосовуєте магнітне поле, поздовжній опір матеріалу збільшується, але в цьому конкретному топологічному матеріалі ми передбачили, що він зменшиться. Ми змогли підтвердити нашу теорію перевіреними даними про транспортування і підтвердити, що від'ємний опір дійсно існує", — заявив Тоні Лоу, старший автор статті та доцент університету.

Раніше Фокус розповідав, що вчені хочуть створити найпотужніший комп'ютер на ДНК. Поки що прототип виконує тільки прості операції, але процесори можна легко збільшити та об'єднати в дуже ефективну систему.