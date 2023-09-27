"Шквал смертей": Київ передав союзникам секретний звіт про західні деталі в БПЛА Shahed, — ЗМІ

За інформацією британських журналістів, у дронах-камікадзе понад 100 електронних компонентів, які були вироблені у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Канаді та Японії.

Україна передала секретний звіт країнам G7 про деталі іранських дронів Shahed, які Росія використовує для атак на Україну. Ці дрони містять значну кількість європейських компонентів. Про це 27 вересня пише британська газета The Guardian.

Звіт, названий "Шквал смертей: аналіз БПЛА Shahed-136/131", підготували Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки ЗСУ та українська розвідка. У ньому міститься докладний аналіз змін тактики використання цих дронів з моменту їх першого виявлення на полі бою у вересні 2022 року.

Як зазначається у звіті, із серпня 2023 року окупанти здійснили понад 600 нальотів на українські міста, застосовуючи ударні дрони із західними технологіями. У цих дронах було виявлено 52 європейські електронні компоненти в моделі Shahed-131 і 57 — у моделі Shahed-136. П'ять європейських компаній, включно з польським підрозділом британської транснаціональної корпорації, були визначені як оригінальні виробники цих компонентів. Серед виробників також є фірми зі США, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади та Японії.

Зазначається, що Іран розширює виробництво дронів, використовуючи сирійську фабрику в порту Новоросійська, і переміщує його в Алабугу в Татарстані. Тегеран продовжує постачати Москві деталі. Однак у звіті йдеться про те, що іранський уряд намагається дистанціюватися від надання Росії зброї й не може задовольнити російський попит та інтенсивність її використання в Україні.

Звіт не містить припущень про правопорушення з боку західних компаній. Зазначається, що Іран здебільшого використовує комерційні компоненти, постачання яких погано контролюються. Майже всі компоненти Іран імпортує з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Рики.

Україна пропонує своїм союзникам завдавати ударів по заводах для виробництва дронів в Ірані, Сирії й, можливо, в Росії. Київ також просить своїх партнерів надати ракети дальнього радіуса дії для цих ударів, якщо це буде потрібно.

Далі в документі йдеться про таке: "Вищевказані дії можуть бути здійснені Силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження".

У липні повідомлялося, що Іран почав сам виготовляти компоненти для дронів Shahed, якими РФ атакує Україну, за участю компанії Sarmad Electronics, яка не потрапила до жодного санкційного списку.

Раніше Фокус писав, як під прикриттям фабрики зі збору "сільськогосподарських дронів" у Татарстані збирають дрони-камікадзе з Ірану.