Безпілотний гідроцикл Amur знайде ворога і розстріляє з кулемета: розкрито характеристики

Безпілотник може розганятися до 75 км/год і дистанційно керується на великій відстані, щоб вести розвідку і знищувати цілі за необхідності.

На виставці військової техніки "Партнер 2023" у Сербії місцевий виробник "Югоімпорт" представив цікавий безпілотний гідроцикл Amur, на який встановили кулемет і різні модулі спостереження. Про це повідомляє портал Army Recognition.

Автономний гідроцикл оснащений дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS) з кулеметом калібру 7,62 мм і здатний розвивати максимальну швидкість 75 км/год, а важить гідроцикл 670 кг. Його розміри становлять 2800 х 1200 х 1000/600 мм. Система управляється дистанційно за допомогою зашифрованого радіозв'язку, що дає змогу безпечно працювати з поста управління всередині командирської машини або з портативної станції управління.

Великокаліберний кулемет калібру має дальність стрільби 1000 метрів, а бойовий модуль броньований і може переміщатися по азимуту. Кулемет також регулюється за висотою і з'єднується з боєкомплектом місткістю на 180 патронів. "Амур" також оснащений сучасними оптико-електронними системами: лазерним далекоміром, денним прицільним каналом, оснащеним CMOP-камерою, і нічним прицільним каналом із тепловізійною камерою. Ці системи дають змогу здійснювати точне спостереження і наведення на ціль як удень, так і вночі.

Для перевезення "Амур" буксирується в причепі, який кріпиться за звичайним позашляховиком. Цей USV (unmanned surface vehicle) також оснащений інтегрованими командними та комунікаційними консолями, що забезпечують плавну та скоординовану роботу.

Завдяки можливостям дистанційного керування, потужному озброєнню та сучасним оптико-електронним системам "Амур" пропонує універсальне рішення для різних завдань — від спостереження до прямого ураження надводних цілей, кажуть розробники. Вони вважають, що саме безпілотні системи не тільки на суходолі, а й на воді відіграватимуть дедалі важливішу роль у військових арсеналах по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина відправить Україні морські дрони та створить свій флот. Україна довела, що ефективні морські безпілотники можна швидко розробити з нуля, маючи обмежені ресурси, вважає військовий експерт.