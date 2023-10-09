Війна в Ізраїлі: Маск закликав підписатися на акаунти, які викрили в антисемітизмі та підтримці РФ

Обидва ресурси неодноразово публікували пости, в яких неоднозначно писали про війну в Україні: зокрема, вихваляли Сергія Лаврова і співчували долі затонулого крейсера "Москва".

Власник соцмережі X (раніше — Twitter) Ілон Маск опублікував пост, у якому порадив користувачам підписатися на два акаунти, які неоднозначно характеризували війну в Україні. Відповідний пост він опублікував ще в неділю, 8 жовтня, проте через деякий час видалив його, не пояснивши причин.

"Для стеження за ходом війни в режимі реального часу хороші WarMonitor і OSINTdefender. Варто також стежити за прямими джерелами на місцях", — написав Ілон Маск.

Маск опублікував пост, у якому порадив користувачам підписатися на два акаунти, які неоднозначно характеризували війну в Україні Фото: Скриншот

Як видно з публікації, йшлося про акаунти в соцмережі Х. Перший із них — WarMonitor — називає себе медіакомпанією, що публікує сенсаційні новини про геополітику. На нього в соцмережі X підписано 700 тисяч користувачів. Однак як повідомляє медіа dev.ua, War Monitor неодноразово постив матеріали, в яких ображав українців і захоплювався міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Крім того, цей акаунт публікував антисемітські матеріали.

War Monitor постив матеріали з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Фото: Скриншот

Зі свого боку OSINTdefender описує свою роботу, як моніторинг розвідувальних даних з відкритих джерел, зосереджений на Європі та конфліктах у світі. У матеріалах цього акаунта теж були помічені матеріали, які так чи інакше підтримують російську сторону у війні проти України. Так, 15 квітня 2022 року моніторинговий канал опублікував фото російського крейсера "Москва", який потопили в Чорному морі. На думку OSINTdefender, моряки з "Москви" не мали стосунку до ракетних атак на територію України, вони були "благородними" людьми та померли "за мир".

Моніторинговий канал опублікував фото російського крейсера "Москва", який потопили в Чорному морі. Фото: Скриншот

Війна в Україні та Ілон Маск

Зазначимо, що раніше Ілон Маск уже був фігурантом скандалу, який стосувався російсько-української війни. Так, 7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році зірвали атаку ЗСУ морськими дронами біля узбережжя Криму. А віддав такий таємний наказ сам мільярдер. За словами журналістів, він був під враженням після розмови з російським керівництвом і вкрай побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.

Наступного дня, 8 вересня, Маск відреагував на звинувачення про зрив атаки дронів на російський флот у Криму. За його словами, регіони Starlink, про які йдеться, не було активовано. Бізнесмен також підтвердив, що від українських державних відомств йому надійшов екстрений запит із проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого Севастополя.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту", — сказав він.

10 вересня Ілон Маск заявив у соціальній мережі Х (колишній Twitter), що не вважає себе зрадником через відключення системи Starlink у районі Криму. Він додав, що є громадянином США і має тільки американський паспорт. А США не оголошували війну Росії.

Після цього сенаторка з Демократичної партії США і членкиня Комітету зі збройних сил Елізабет Воррен висунула вимогу розслідувати діяльність Ілона Маска у зв'язку з "українським інцидентом" у 2022 році. Воррен заявила, що потрібно з'ясувати, чи дійсно мільярдер здатний впливати на зовнішню політику уряду США. Також варто зрозуміти, чи є у чиновників інструменти, щоб на нього вплинути.

Зі свого боку голова Комітету зі збройних сил Сенату і член Демократичної партії США Джек Рід зазначив, що Ілон Маск справді зробив космос доступнішим, але водночас він занадто наблизився до питань національної безпеки.

Зазначимо, що через кілька днів після того, як стало відомо про причетність Маска до операції українських військових у Криму, про американського бізнесмена заговорив російський президент Володимир Путін. Виступаючи на Східно-Економічному форумі, політик назвав Маска "видатною людиною". "Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска. Він безумовно видатна людина, це треба визнати. Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави", — сказав він.

Нагадаємо, на початку жовтня політолог Володимир Фесенко заявив про те, що Ілону Маску потрібно відповідати у формі іронічного "тролінгу". За його словами, мільярдер Маск боїться ядерної війни. Його погляди схожі з поглядами Трампа. Так само думає частина суспільства в США, і Україні з цим потрібно працювати.

А 2 жовтня Ілон Маск висміяв Зеленського і потрапив у скандал. Бізнесмен висміяв українського президента через його звернення до Заходу щодо допомоги та підтримки України.