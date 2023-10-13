У дрон Twister вмонтують штучний інтелект: розпізнає будь-які перешкоди та об'єкти

Завдяки ШІ безпілотник буде здатний розпізнавати різні об'єкти для поліпшеного процесу картографування.

Компанія Quantum-Systems на військовій конференції AUSA у США показала свій прототип дрона Twister із системою VTOL (вертикальним злетом і посадкою), який збираються оснастити штучним інтелектом для більш точного картографування місцевості та розпізнавання будь-яких об'єктів. Про це повідомляє військовий портал Militaryembedded.

Безпілотник планується оснастити можливостями штучного інтелекту (ШІ) з використанням процесорного чіпа Nvidia на борту самого БПЛА. Розмір безпілотника буде досить компактним і він зможе поміщатися в стандартний рюкзак. Розмах крил Twister у зібраному вигляді становить 1,2 метра, а важить дрон лише 2,5 кілограма.

Twister здатний підняти в повітря 350 грамів корисного навантаження. Наприклад, фахівці хочуть оснастити його двома різними електрооптичними та інфрачервоними (EO/IR) датчиками: серії NextVision Nighthawk2-UZ і AVT Australia CM62. За словами представників компанії, невеликий БПЛА може використовувати літій-іонну або літій-полімерну батарею, що забезпечує час автономної роботи 75 хвилин.

Генеральний директор Quantum-Systems Девід Шарпін зазначив, що п'ять дронів Twister наразі проходять льотні випробування на заводі компанії в Мюнхені, Німеччина, тестуючи різні конфігурації підвісів і носових обтічників. "На цей час у нас вже близько 150 годин тестових польотів із цим дроном", — сказав Шарпін.

Quantum-Systems є компанією зі збору аерофотознімків, яка надає продукти для збору мультисенсорних даних урядовим установам і комерційним клієнтам. Клієнти як у державному, так і в приватному секторах використовують універсальні дрони від Quantum Systems для оборонних, охоронних, гуманітарних і геопросторових операцій.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Sig Sauer навчила дрон стріляти з пістолета P365. FPV-дрони з пістолетами стануть у пригоді для звільнення заручників або збережуть життя правоохоронцям, а також допоможуть знешкодити противника, який сховався в укритті.