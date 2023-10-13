Потягне відеодзвінки без збоїв: у метро Києва поліпшили якість мобільного інтернету

Користувачі смартфонів отримали можливість одночасно здійснювати голосові дзвінки та користуватися мобільним інтернетом, а також швидше під'єднуватися до мережі.

У київському метрополітені запустили нову технологію мобільного інтернету VoLTE, яка дає змогу здійснювати дзвінки. Про це йдеться в інформаційному повідомленні українського мобільного оператора lifecell.

Підключення технології здійснення голосових дзвінків на базі швидкісного мобільного інтернету LTE почалося ще в лютому 2022 року і розвивалося поетапно. А тепер жителі та гості Києва отримали можливість приймати дзвінки та здійснювати їх навіть перебуваючи в столичній підземці.

Що таке технологія VoLTE

Voice over LTE — це нова технологія передачі голосу, яка дає можливість здійснювати дзвінки в інтернет-мережі 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G. Ця технологія забезпечує швидше з'єднання, і можливість користуватися інтернетом під час здійснення дзвінка. VoLTE має втричі більшу голосову місткість та місткість даних, ніж мережі 3G UMTS і до шести разів більшу, ніж мережі 2G GSM.

Основні переваги VoLTE для власників смартфонів:

можливість одночасно здійснювати голосові дзвінки та користуватися мобільним інтернетом (це зручна опція для дистанційної роботи, якщо смартфон використовується як модем);

швидке з'єднання, яке здійснюється протягом лічених секунд;

краща якість передачі голосу.

LTE і VoLTE: яка між ними різниця

Існує ще одна технологія, яка використовується при передачі даних. Йдеться про LTE.

Long-Term Evolution — це стандарт високошвидкісного бездротового зв'язку для мобільних пристроїв і терміналів даних. Зазвичай LTE підтримує швидкість завантаження 100 Мбіт/с і швидкість віддачі 50 Мбіт/с, і забезпечує високошвидкісну передачу даних, мультимедійні відео, безпечний доступ до бази даних.

І LTE, і VoLTE є стандартами високошвидкісного бездротового зв'язку. Однак LTE може не підтримувати голосовий виклик і послуги передавання даних одночасно, тоді як VoLTE підтримує як голосовий виклик, так і послуги передавання даних одночасно. Ба більше, у LTE одночасне використання даних і голосу може погіршити якість голосу. З іншого боку, VoLTE не вплине на якість голосу за умови одночасного використання голосу та даних. Крім того, швидкість з'єднання виклику у VoLTE є вищою, ніж у LTE.

Яка ситуація з мобільним інтернетом в Україні

Станом на 2021 рік, більшість абонентів в Україні користуються стандартом UMTS-HSPA+, який належить до третього покоління мобільного зв'язку (3G). Також по всій країні використовуються стандарти GSM (2G), CDMA2000 (3G) і LTE (4G).

Нагадаємо, в середині вересня ми писали про те, хто і коли зможе підключитися до мобільного інтернету в поїздах. Насамперед інтернет-зв'язок Starlink і LTE запустять у 16 поїздах "Інтерсіті+". Пасажирам, яким потрібне з'єднання швидше, доведеться доплатити.

А на початку серпня міністр цифрової трансформації України розповів про те, як прискорять Інтернет в Україні. Йдеться про роботу в країні швидкого інтернету, національного роумінгу та спід-тести. Федоров вважає, що зміни дадуть змогу людям користуватися 4G у селах завдяки нацроумінгу, моніторити швидкість інтернету і впливати на поліпшення зв'язку.