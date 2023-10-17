Вміщається на долоні: випущено найменший у світі ПК KUBB Mini, навіщо він потрібен (відео)

Процесор у комп'ютера не найпотужніший, зате 16 Гб оперативної пам'яті, швидкий SSD-диск і компактність компенсують цей недолік.

Французька компанія Bleu Jour представила найменший у світі безвентиляторний персональний комп'ютер KUBB Mini на базі процесора Intel N100, який обійдеться лише в $250. Про це повідомляє портал TechRadar.

Оскільки в пристрої використовується енергоефективний і тому не найпотужніший процесор Intel N100, то для охолодження не потрібні вентилятори, що створюють шум. Навіть найкращі ПК виробляють 40 дБ шуму, а мініПК — 20 дБ. KUBB Mini, судячи з усього, виробляє шум в 0 дБ, завдяки тому, що тепло передається за допомогою провідності через корпус.

Водночас малюк досить продуктивний для офісної роботи, навчання або розваг. Він може стати прекрасною альтернативою домашньому центру розваг для всієї сім'ї та замінити обридлі й часто "примхливі" Android-приставки для телевізорів.

Характеристики KUBB Mini Фото: Скриншот

KUBB Mini можна замовити з оперативною пам'яттю LPDDR5 об'ємом до 16 ГБ і SSD-накопичувачем NVMe M.2 місткістю до 1 ТБ. І це на додаток до чотирьохядерного процесора з частотою 3,4 ГГц. МініПК також містить пристрій для зчитування карт microSD, а також два порти USB 3.2, USB-C, два порти HDMI 2.0, порт Ethernet і аудіороз'єм 3,5 мм. Він може підключатися до двох моніторів з роздільною здатністю 4K і частотою 60 Гц, а також до Wi-Fi 6 і Bluetooth. Пристрій також доступний у шести кольорах, включно з графітовим, білим, червоним, бронзовим, помаранчевим і синім.

KUBB Mini настільки малий, що його можна носити з собою куди завгодно Фото: Скриншот

Зараз компанія намагається зібрати 50 000 євро на краудфандинговій платформі Indiegogo, щоб запустити у виробництво цей мініПК. Водночас Bleu Jour ще з 2002 року випускає техніку і мініПК, а вийти на краудфандинговий майданчик вирішила для підвищення впізнаваності свого бренду. Ви можете підтримати проєкт і зарезервувати пристрій, постачання якого заплановано на грудень 2023 року.

Раніше Фокус розповідав, що японці створили надпровідний квантовий комп'ютер, але йому все ще потрібні звичайні ПК. Новий комп'ютер здатний підтримувати 264 стани квантової суперпозиції та заплутаності за допомогою спеціальних симуляторів, що зв'язують квантове і цифрове середовище.