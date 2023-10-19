Прямо з кіберпанку: у США вже є робот-татуювальник, але ціна послуги "кусається" (відео)

Вартість татуювання від іменитих міжнародних майстрів, які співпрацюють зі студією, перебуває в межах від $600 до $8000.

У США, у столиці штату Техас, Остіні, відкрився перший у світі салон автоматизованого татуювання Blackdot, де ви можете замовити й одразу нанести унікальний малюнок від одного з найкращих міжнародних майстрів за допомогою спеціальної роботизованої установки. Про це повідомляють у пресрелізі стартапу.

Як працює система, що нагадує крісло в кабінеті стоматолога або косметолога, не зовсім зрозуміло. Але поруч встановлено спеціальний апарат, який, за сором'язливістю представників компанії, використовує невелику кількість прихованих тестових точок, щоб "вивчити характеристики шкіри клієнта". Тестові точки порівнюються з базою даних шкіри Blackdot, щоб визначити, які налаштування (кількість проколів і глибина проколів) дадуть ідеальну чорну крапку для бажаного місця татуювання клієнта.

Після цього машина швидкими й дуже точними рухами нанесе татуювання на тіло клієнта. Стартап запевняє, що крапки у відтінках сірого мають діаметр близько 250 мкм (0,25 мм), і робот може наносити їх із хірургічною точністю, даючи змогу отримати настільки тонкий і чіткий малюнок, якого не може досягти жоден тату-майстер, використовуючи звичну машинку для тату.

Робот наносить тату з неймовірною точністю Фото: Blackdot tattoo

Крім того, база даних татуювань з'єднана з хмарним сховищем, що дає змогу художникам з усього світу втілювати свої малюнки у вигляді татуювань для клієнтів. Щойно робот наносить малюнок на тіло клієнта, автор ескізу, де б він не перебував, отримує грошове відрахування. Таким чином вам не потрібно їхати в іншу точку світу, щоб який-небудь іменитий майстер наніс вам тату. Замість нього, за його ж унікальними ескізами, це зробить робот.

Презентація стартапу Blackdot

Утім, якщо клієнт хоче отримати справді неповторний малюнок, він може замовити його віддалено в однієї зі світових зірок тату, з якими співпрацює стартап. Це генеративний художник Тайлер Гоббс, відомий тату-майстер Омер Тунка і жива легенда Джон Крейг. Але ціни на таку послугу дуже кусаються. Загалом послуга за роботизоване татуювання коливається від $600 за маленьке з бази даних до $8000 за унікальний екземпляр особисто від майстра.

Від гуру Тайлера Гоббса особисте тату обійдеться в $8000 Фото: Blackdot tattoo

Стартап Blackdot активно розкручує тему інвестицій у свій проєкт, наголошуючи на тому, що тату-індустрія в США за сім років зросте до величезних $3,9 мільярда. За статистикою майже половина населення США віком до 40 років має одне або кілька татуювань.

Сюжет у новинах США про стартап Blackdot

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