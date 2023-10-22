Пости у Facebook зі сховища даних переноситимуть роботи: що придумали в Meta (відео

Автоматизація переміщення ІТ-обладнання може призвести до підвищення ефективності і звільнити персонал, який зможе краще використовувати свій час.

Компанія Meta в центрах обробки даних (ЦОД) протестує роботів, які можуть автономно переміщати величезні комп'ютерні стійки, що заощадить час звичайним робітникам і забезпечить їхню безпеку від виробничих травм. Про це повідомляє TechRadar.

Концепцію механізму компанія продемонструвала на Open Compute Summit, і він призначений для автоматизації переміщення стійок центрів обробки даних, поки вони завантажені обладнанням. Моторизовані візки виробництва Jtec зазвичай використовують для переміщення стелажів усередині складів, до того ж часто автономно. Але багато великих технологічних компаній хочуть переміщати стійки, поки вони повністю завантажені, а це абсолютно неможливо зробити поодинці одному співробітнику.

Ось чому Meta звернулася до Jtec для розгортання такої системи, яка допоможе їй переміщати стійки на великі відстані без особливих затримок. Він називається ORV2/ORV3-сумісним серверним візком, і в Jtec вважають, що за ним майбутнє транспортування ІТ-інфраструктури у великих центрах обробки даних.

Кожен подібний стелаж може важити майже 1,5 тонни, і ризик нещасних випадків під час переміщення дуже високий, кажуть інженери. Використовуючи автоматизовану систему переміщення стійок, що включає серверні візки, сумісні з ORV2/ORV3, фірма сподівається розв'язати проблеми безпеки, а також зробити весь процес переміщення ІТ-обладнання швидшим і ефективнішим.

Jtec також стверджує, що впровадження такої системи забезпечує безперервне переміщення серверів, що обов'язково призведе до кращої масштабованості й дасть змогу центрам оброблення даних без затримок розгортати або виводити з експлуатації стійки в разі потреби.

Продукт ще не зовсім готовий до випуску. Jtec повідомила, що провела "м'який запуск" в очікуванні остаточних випробувань на безпеку. Але фірма прогнозує, що перше розгортання виробничих підрозділів очікується наприкінці 2023 року.

Раніше Фокус розповідав, що компанія Meta Марка Цукерберга розробляє потужнішу систему штучного інтелекту, щоб зробити її набагато конкурентнішою. Нова модель буде також із відкритим кодом, тобто безплатною, а завдяки вдосконаленим алгоритмам у найближчі роки займе найбільшу частку ринку.