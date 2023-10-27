Блекаут онлайну не перешкода: Мінцифри складає мапу провайдерів із безперебійним інтернетом

У разі відключень електроенергії технологія PON зможе забезпечити українців інтернет-зв'язком на термін до трьох діб.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з сервісом ЛУН.Місто розроблять мапу провайдерів, які можуть протягом щонайменше трьох діб забезпечити користувачів інтернетом під час можливих блекаутів через обстріли з боку Росії енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляють у Телеграм-каналі Мінцифри.

Відповідний меморандум уже підписано і незабаром інтерактивна карта із зазначенням провайдерів буде доступна всім українцям. На карті з'являться провайдери, які підтримують технологію передавання даних PON (Passive optical network). Це пасивна оптична мережа, яка не залежить від наявності електрики в будинках, через які проходить електромережа.

Інтерактивна карта створюється для того, щоб українці могли без обдзвону провайдерів з'ясувати, чи підтримує їхній провайдер технологію PON. Якщо ж ні, то можна буде знайти на карті найближчого провайдера з підтримкою технології та підписати з ним договір про обслуговування.

Для того, щоб користувач отримував інтернет, такому провайдеру достатньо встановити на своєму технологічному майданчику генератор або потужні батареї, а клієнту під'єднати свій роутер до повербанка. Так само буває ситуація, коли і в провайдера, і в клієнта є електроенергія, але через те, що в одному з будинків між провайдером і клієнтом немає світла, то й передавання даних не здійснюється. Технологія PON допомагає уникнути таких проблем.

Так само PON допомагає уникнути перевантаження мереж мобільного зв'язку. Адже за відсутності широкосмугового інтернету від провайдера користувачі починають активно використовувати мобільний інтернет своїх операторів, що призводить до перебоїв у роботі для всіх користувачів.

Нагадаємо, у Міненерго попередили українців щодо графіків відключення світла взимку. У такий спосіб у профільному міністерстві відреагували на повідомлення, які поширюються в соціальних мережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.

Раніше Фокус розповідав, як вибрати повербанк на всі випадки життя і правильно користуватися. Оскільки "Укренерго" та експерти не виключають ймовірність масових відключень світла найближчої зими, тож українцям є сенс подбати про альтернативні джерела енергії.