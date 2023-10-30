"Ідеально, щоб спростити процес": Федоров відповів, чи надсилатимуть повістки через "Дію"

Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" з'явився ще до початку повномасштабного вторгнення, а зараз має прибрати черги у ТЦК.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в "Дії" не буде повісток. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо — ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії", — сказав Михайло Федоров.

Він зазначив, що реєстр "Оберіг" з'явився ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він досить довго вводився в експлуатацію та наповнювався. З його слів, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, проте зберігає її в цих "папочках".

Федоров наголосив, що першою задачею було відцифрування цих "папочок", внесення їх до системи, аби вся інформація була онлайн. Це дає зрозуміти в режимі реального часу, що відбувається з мобілізацією, скільки є військовозобов'язаних, де вони навчалися. Наразі відцифровано понад 90% цієї інформації.

"Тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, вже відразу інформація знаходиться в цій системі. По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі, — повідомив він.

Михайло Федоров вважає, що це дозволить ЗСУ, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скількох людей мобілізувати, хто потрібен. Також це надасть можливість відображати документи, якщо мова йде про "Дія.Мілітарі". Загалом "Оберіг" потрібен для створення реєстру, який можна використовувати. Зокрема, не потрібно буде кожного разу приходити у військкомат для того, аби сповістити про зміни.

Він розповів, що наразі немає жодного інтерфейсу комунікації з цією системою, лише через військкомати. Адже це є автоматизацією співробітника військкомату для спілкування з чоловіками, йому не потрібно буде бігти та брати папку з вашими документами.

"Ідеально для того, щоб також спростити процес, зробити певну комунікацію, коли людина зможе ставати на облік онлайн, не потрібно буде приходити у військкомат", — заявив Федоров та додав, що наразі Мінцифри не працюють над цим.

Нагадаємо, у жовтні в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Реєстр міститиме різну інформацію про військовозобов'язаних, зокрема їхні персональні дані та контактну інформацію, доступ до якої отримають співробітники ТЦК та СП.

18 жовтня повідомлялося, що зі слів заступника міністра оборони Наталії Калмикової, дані про громадян призовного віку, яких немає в Реєстрі військовозобов'язаних, можуть взяти з інших реєстрів.