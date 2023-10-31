Оновлення Android "ламає" смартфони і видаляє всі файли: рішення досі немає

Користувачі скаржаться на блокування внутрішньої пам'яті, через що гаджети не запускаються або не можуть нормально працювати. Google виправила проблему, але тільки частково.

У новій версії операційної системи Android 14 виникла критична помилка, яка призводить до блокування вбудованої пам'яті смартфонів. Подробиці передає видання Ars Technica.

За спостереженнями користувачів, помилка виникає після оновлення Android до нової версії і лише у тих, хто користується кількома профілями. Система профілів Android дає змогу розділяти простір на одному пристрої для кількох користувачів або для кількох цілей, наприклад, робочий та особистий профілі. Завдяки цьому можна окремо використовувати спільні додатки, просто перемикаючись між обліковими записами.

У файлах журналів з'являються тривожні повідомлення, наприклад такі: "Не вдалося відкрити каталог /data/media/0: потрібне очищення структури". Виявляється, що основний профіль — зазвичай найважливіший — блокується. Кілька користувачів повідомляють, що телефон автоматично виконує скидання налаштувань, внаслідок чого видаляються всі дані, без можливості відновлення.

Як зазначає Ars Technica, блокування локального сховища гаджетів викликає безліч неприємних проблем. Так деякі пристрої зависають на стартовому екрані під час увімкнення, інші показують "вічне" завантаження. Навіть якщо смартфон коректно запуститься, то без внутрішньої пам'яті не можна робити фотографії та скріншоти, адже їх просто ніде зберігати. Файловий менеджер вказує "0 байтів" для кожного типу файлу і порожньої теки, а файли неможливо переглянути, навіть під'єднавши пристрій до ПК через USB-кабель.

У перших звітах неполадки стосувалися лише смартфонів Pixel 6 від Google, але тепер з'явилися докази, що постраждати можуть також власники пристроїв Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel Fold і Pixel Tablet. Такі події порівнюють із зараженням гаджетів вірусами-вимагачами, що шифрують файли. Ймовірно, функції поділу профілів не повинно бути, але це ще одна ознака того, що телефони не є надійним носієм важливих даних.

ЗМІ запевняє, що Google має інструменти для усунення помилки, однак компанія занадто повільно поширює програмне забезпечення через невдалу стратегію, коли невеликий відсоток користувачів спочатку отримує оновлення, а згодом встановити його погоджуються все більше й більше користувачів.

Google не реагувала на скарги 10 днів, але на вихідних пріоритет помилки в системі відстеження проблем було підвищено із середнього рівня "P2" до "P0" — найвищого. Служба підтримки опублікувала офіційну заяву і визнала наявність проблеми.

"Ми продовжуємо працювати над виправленнями для зачеплених пристроїв і вже випустили оновлення системи Google Play, яке допоможе запобігти виникненню цієї проблеми на додаткових пристроях", — наголошується в повідомленні.

Перевірити, чи доступне оновлення системи Google Play для конкретного пристрою можна в налаштуваннях, дотримуючись офіційної інструкції. Якщо на смартфоні вже почалися неполадки з пам'яттю, то оновлення має їх усунути. Однак компанія поки що не змогла виправити скидання налаштувань до заводських і нескінченний цикл завантаження, коли цю проблему буде вирішено — проінформують окремо.

"Користувачам, які не стикаються з цією проблемою або вже виконали скидання налаштувань свого пристрою до заводських налаштувань, ми рекомендуємо уникати створення або входу в систему вторинного користувача на пристрої до тих пір, поки не стане доступним OTA-оновлення", — додала служба підтримки.

Раніше писали, як хакери зламують людей через рекламу в Google. Вони маскують підроблені сайти під справжні так, що їх не можна відрізнити, а потім заражають ПК вірусами.