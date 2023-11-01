Покаже ворога і підсвітить лазером: військові отримають мобільну систему цілевказівки (відео)

Комплекс JETS II має бути досить легким, щоб солдати могли брати його з собою в розвідку.

У Сполучених Штатах Америки розпочали розробку прототипів лазерної системи цілевказівки нового покоління Joint Effects Targeting System II (JETS II), яку військовослужбовці зможуть носити з собою і використовувати в польових умовах для розвідки місцевості та координації ударів. Про це написало медіа Defense News у понеділок, 30 жовтня.

Система JETS II являє собою портативну переносну систему, призначену для швидкого захоплення цілі, точного визначення місця розташування і більш ефективного ураження як високоточними, так і некерованими боєприпасами. Вона нагадує футуристичний бінокль підвищеної міцності. Вона оснащена високотехнологічними датчиками, такими як далекомір, тепловізор і небесний компас, і може підключатися до інших цифрових систем для передачі інформації.

Над проєктом JETS II зараз працюють дві компанії: дочірня компанія італійської Leonardo SpA, що базується у Вірджинії, і Elbit Systems of America — підрозділ ізраїльської Elbit Systems Ltd. Медіа зазначило, що жодна з компаній не розкрила вартості попередніх угод, розрахованих більш ніж на два роки. Однак ціна початкового контракту на виробництво JETS, укладеного у 2016 році, становила майже 340 млн дол.

Джеррі Гатавей, старший віцепрезидент і генеральний менеджер Leonardo DRS, і Ерік Фокс, віцепрезидент Elbit America з бойових систем, у своїх заявах зазначили, що технологія, яку розробляють, ґрунтується на реальних запитах військових. За словами представників компанії, збройні сили хочуть отримати систему, що забезпечує значне зниження маси і підвищену точність стрільби.

"Ми пишаємося тим, що, розвиваючи успіх нашої технології JETS I, ми створили найповнішу з тих, що існують сьогодні, ручну систему визначення місцезнаходження цілей", — Джеррі Гатавей.

Крім того, розробники звернули увагу на те, що контракт на створення прототипу, розрахований на 30 місяців, дасть змогу компанії розробити систему, яка дасть змогу передовим спостерігачам ефективно викликати високоточні боєприпаси в різних сценаріях бойових дій, що в ідеалі призведе до збільшення кількості успішних поразок цілей і підвищення рівня захисту наземних військових, ідеться в повідомленні.

Компанія-розробник Leonardo DRS (дочірня компанія Leonardo SpA) пише про Joint Effects Targeting System як про багатосенсорну систему цілевказівки, що забезпечує можливість проведення необхідної розвідки цілей, визначення їхнього місцезнаходження за точною сіткою та миттєвого передавання координат командуванню. Крім того JETS називають найповнішою з наявних на сьогодні портативних систем визначення місця розташування цілей.

"JETS дає можливість передовим спостерігачам не тільки проводити необхідну розвідку цілей, а й визначати їхнє місцезнаходження за точною сіткою і миттєво передавати координати в мережу командувачів маневрів для вжиття рішучих заходів", — йдеться на сайті виробника.

Розробники також загострили увагу на тому, що подібні інтегровані рішення, що володіють безпрецедентною формою і функціональністю, випускалися у вигляді великогабаритних систем, заснованих на програмному забезпеченні для вимірювання координат, що істотно ускладнювало своєчасне ураження цілей, коли найбільше був потрібен негайний вплив. А ось технічне рішення, над яким вони працюють зараз, являє собою легку модульну конструкцію, придатну для вирішення різних завдань.

JETS складається з ручного модуля визначення місця розташування цілі (HTLM), модуля лазерної розмітки (LMM) і Модуль точного азимутального вертикального кута (PAVAM).

HTLM оснащений кольоровим дисплеєм формату HD і короткохвильовою інфрачервоною камерою. Підключається до Fires Warrior та інших пристроїв передового спостерігача. Працює від однієї батарейної касети з 6 батареями протягом восьми годин. А Безпечний для очей лазерний далекомір безвідмовно працює на відстані до 10 кілометрів. Також є небесний компас (Celestial Compass).

У модулі лазерної розмітки використовується та сама батарейна касета, що і в ручному модулі визначення місця розташування цілі. Він маркує цілі на відстані до 5 км і може використовуватися автономно. Зі свого боку немагнітний всепогодний модуль точного азимутального вертикального кута визначає істинну північ шляхом вимірювання обертання Землі.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що армія США випробувала особливий магнітний генератор, який здатний підживлювати техніку і зброю. Нова система здатна генерувати до 55кВт електрики під час руху або до 125кВт у нерухомому стані, використовуючи трансмісію бойової машини.

А наприкінці вересня ми писали про те, що армія США отримала перші лазерні системи ППО. Американські військові озброїлися чотирма робочими прототипами з установками потужністю 50 кіловат.