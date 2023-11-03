Не потрібно йти до суду. Адміністративні штрафи тепер можна заплатити в "Дії" (відео)

Раніше, щоб оплатити штраф, потрібно було стояти в чергах і збирати інформацію для платежу, а тепер достатньо зробити кілька кліків у застосунку.

Для українців стала доступною нова послуга: тепер штрафи за адміністративні правопорушення можна оплатити в мобільному застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 3 листопада.

За його словами, впровадження нової послуги "Штрафи в Дії" значно спрощує процес оплати штрафів за адміністративні правопорушення в Україні. Відтепер громадяни можуть розв'язати цю проблему в кілька кліків прямо через мобільний застосунок "Дія", без необхідності відвідувати суд або банк.

Раніше, щоб оплатити штраф, потрібно було стояти в чергах у суді й отримати інформацію про платіж і всі супутні витрати. Далі, вже з реквізитами в руках, йти в банк і здійснювати оплату. Однак, завдяки новій послузі, все це можна зробити через мобільний додаток "Дія".

Як сплатити адмінштраф у застосунку "Дія": інструкція

Достатньо відкрити розділ "Судові справи" або "Судові штрафи", обрати потрібний штраф і сплатити його всього лише кількома кліками. Квитанція про оплату автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Михайло Федоров зі свого боку наголосив, що сплата штрафу за адміністративне правопорушення стала ще зручнішою та простішою для громадян України. Втіливши в життя нову послугу "Штрафи в Дії", профільне міністерство продовжило рухатися до створення кращої цифрової країни, де зручність і простота надання послуг — на першому місці.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що в Україні створюють додаток для військових на базі "Дії". Алгоритми вже наявного застосунку адмінпослуг допоможуть перевірити особу людини, щоб не пустити в систему росіян або жартівників.

А в жовтні в Мінцифри розповіли, чи будуть українцям надсилати повістки через "Дію". За допомогою застосунку громадяни зможуть перевірити, чи внесено військовозобов'язаного до електронного реєстру "Оберіг". Однак інформація про розсилку повісток через "Дію" є фейком.