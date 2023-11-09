Отримати субсидію в "Дії" стало ще простіше: як скористатися новою онлайн-послугою

Оновлений сервіс спрощує процес отримання житлової субсидії та скорочує час подання заявки до 10 хвилин. Для участі в бета-тестуванні необхідно мати картку платника податків у застосунку "Дія" та умови для отримання допомоги.

Отримати субсидію в застосунку адміністративних послуг "Дія" стане простіше завдяки новій послузі, яку вже тестують в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в четвер, 9 листопада.

За його словами, процес отримання житлової субсидії значно спростять для українців, адже подання заяви стане втричі швидшим і займе всього 10 хвилин. Наразі, щоб отримати від держави фінансову допомогу для оплати комунальних послуг через "Дію", користувачам потрібно заповнити велику форму на 21 пункт, однак Мінцифри вирішило скоротити її до 7 головних пунктів.

Наразі триває бета-тестування нової послуги, для того, щоб узяти участь, потрібно подати заявку в спеціальний чат-бот у Telegram. Щоправда, на момент написання новини система вже зареєструвала максимальну кількість учасників.

Щоб скористатися послугою, українцям знадобиться картка платника податків у застосунку "Дія". Також людина, яка оформляє послугу, повинна мати підстави для отримання субсидії і не отримувати цей вид грошової допомоги раніше.

Зазначимо, що субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Згідно з чинним законодавством, цей вид допомоги від держави можуть отримати:

людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні;

людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає в приміщенні на підставі договору оренди;

внутрішні переселенці, які фактично проживають у будинку або квартирі, але без орендного договору;

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування і має офіційного представника або опікуна;

недієздатна людина працездатного віку, у якої є опікун;

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги тим не менш нараховується.

Процедуру оформлення субсидій в онлайн-режимі Мінцифри вдосконалило спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) в рамках "Проєкту підтримки Дія" за фінансування Уряду Японії, а також Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, днем раніше ми писали про те, що українці зможуть отримати по 16 тисяч гривень на опалення. Керівник уряду висловився і щодо запуску експериментального проєкту з додаткового забезпечення побутовим пічним паливом населення. За його словами, українські сім'ї зараз отримують субсидії на тверде паливо за потреби. Граничний розмір таких виплат становить 7 тисяч грн на домогосподарство на рік.

Також стало відомо, чи реально отримати пільги з боргами за комуналку. Якщо у людини є борги за комунальні послуги, то її позбавляють можливості користуватися субсидією. Однак так відбувається не завжди, оскільки пільгу можна отримати, якщо виконати деякі умови.