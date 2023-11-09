"Російські БПЛА в небі вдень і вночі": ЗСУ втратили перевагу за FPV-дронам, — ЗМІ

За словами українського військового, FPV-дрони спочатку були досить ефективними й до того ж малозатратними. Але зараз і російські війська активно залучають безпілотники, модифіковані для ведення війни.

Деякі українські захисники, які пілотують ударні дрони, побоюються, що первісна перевага, яку колись мала Україна перед Росією, вже втрачена. Усе через те, що Москва значно інвестує в підтримку свого сектора безпілотників. Про це повідомляє Sky News.

Українські FPV-дрони були досить ефективними на полі бою і водночас маловитратними. Але зараз і російські війська активно задіюють безпілотники, модифіковані для ведення війни.

За словами одного з командирів підрозділу безпілотників із позивним "Комрад", російські БПЛА "весь час у повітрі, і вдень, і вночі".

"Ми спостерігаємо, що вони поставили виробництво дронів на потік — для розвідки, спостереження та ураження", — пояснив він, додавши, що дрони стали геймченджером.

Він також попередив, що Україна може опинитися в складному становищі, якщо виявиться вразливою щодо безпілотників.

У 2023 році РФ значно наростила виробництво FPV-дронів. Ще в травні державна оборонна фірма анонсувала план випуску до 3000 таких пристроїв на місяць.

Нагадаємо, що 4 листопада український військовий Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що Україна утримує паритет за "мавіками".

Але FPV-донів у РФ у сім разів більше. До того ж у Сил оборони немає ефективного способу боротися проти БПЛА "Ланцет". Від "ланцетів" у ЗСУ захищаються сітками, засобами РЕБ, стрілецькою зброєю, а також ППО.

Також повідомлялося, що напередодні, 9 листопада, у The Wall Street Journal з'явилася публікація, в якій йшлося про те, що на тлі серйозних втрат в Україні Кремль вирішив повернути з Єгипту, Пакистану і Бразилії вже передані вертолітні двигуни.