"Топовий результат": "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ЗС РФ (інфографіка)

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати кілька десятків танків, гармат і вантажівок окупаційних сил Росії.

Українські воїни продовжують завдавати нищівних ударів по російських військах за допомогою дронів. За останній тиждень за допомогою безпілотників було знищено понад 220 одиниць ворожої техніки. Про це 13 листопада повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Міністр поділився дивовижними цифрами. Так, за останній тиждень втрати окупантів унаслідок ударів дронами склали:

39 танків;

57 гармат;

51 вантажівка;

34 броньовані машини та ін.

"Українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту", — розповів Федоров.

Федоров зазначив, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує знищення техніки або позицій російських загарбників.

"Дякую кожному, хто працює на перемогу. Продовжуємо системно передавати Силам оборони дрони від держави", — написав Федоров.

Втрати російської армії внаслідок роботи операторів дронів ЗСУ Фото: Telegram / Михайло Федоров

Що таке "Армія дронів"

Армія дронів — це державна ініціатива, яка спрямована на купівлю дронів для ЗСУ, а також навчання операторів БПЛА.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що українські військові встановили рекорд — за допомогою БПЛА за тиждень вдалося знищити 428 одиниць техніки росіян.