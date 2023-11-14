Адаптація під Lancet: РФ вдосконалює іранські дрони типу Shahed, — ISW

Російська Федерація розбудовує інфраструктуру для використання безпілотних літальних апаратів. Передбачається 18 тисяч запланованих польотів тестових БПЛА в Самарській області, розповіли аналітики.

Російська Федерація намагається вдосконалити безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-131/136. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 13 листопада.

У понеділок 13 листопада російський військкор опублікував відео, на якому дрон типу Shahed, оснащений електрооптичною головкою самонаведення (ГСН), вражає ціль під час випробувань в Ірані. За інформацією блогера, ця адаптація перетворює Shahed на дрони типу Lancet, що можуть долати більші відстані та завдавати більше шкоди.

Крім цього, росіяни продовжують розбудовувати тестову інфраструктуру для використання дронів. 13 листопада в "Idel.Реалии" повідомили, що прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав проєкт постанови про встановлення "експериментального правового режиму" експлуатації й випробувань легких та важких безпілотників у Самарській області. Цей режим передбачає 18 тисяч запланованих польотів тестових БПЛА, які виробляються у виробничому центрі для національної програми "Безпілотні авіаційні системи" в Самарі.

Також інформацією медиа "Риа Новости" від 13 листопада, російський оборонно-промисловий комплекс "Ростех" готується до виробництва перших одиниць одномоторного літака-невидимки п’ятого покоління Су-75 "Шах-мат".

Нагадаємо, 10 листопада фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що безпілотники Shahed російської збірки через нову систему навігації фактично стали небезпечнішими за однойменні іранські дрони. Між БПЛА існує щонайменше чотири вагомі відмінності.

13 листопада повідомлялося, що в Іранці створили нову версію дрона типу Shahed. Зокрема, БПЛА отримав реактивний двигун та оптичну станцію для наведення на ціль. За інформацією експертів, оновлений БПЛА за характеристиками наближається до крилатої ракети, тому зможе атакувати артилерію та важливі цілі.