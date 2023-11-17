Росіяни відправили на фронт дистанційно керовані турелі із 7,62-мм кулеметом ПКТ (фото)

Оператор російської техніки, як заявили в компанії "Ростех", отримав можливість вести прицільний вогонь на відстані від 50 до 1100 метрів у режимі реального часу. Є функціонал для встановлення приладу нічного бачення й теплової камери.

Російські контрактури розробили дистанційно керовані турелі з танковим 7,62-мм кулеметом ПКТ і вже відправили на фронт. Про це повідомляє російська державна корпорація "Ростех".

Техніка обладнана камерою з високою роздільною здатністю й 30-ти кратним збільшенням. У ній є можливість для встановлення приладу нічного бачення й теплової камери.

Термінал із монітором і джойстиком може бути виконаний у вигляді кейса. Оператор отримав можливість вести прицільний вогонь на відстані від 50 до 1100 метрів у режимі реального часу.

Платформа пройшла відповідні випробування. "Ростех" заявив, що керовані турелі вже використовували в бойових умовах.

Російська дистанційно керована турель із 7,62-мм кулеметом ПКТ Фото: Ростех

Окупанти 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку, як ідеться в повідомленні, вже отримали техніку. Розробкою займався концерн "Радиоэлектронные технологи". Чотири турелі відправили в зону бойових дій, ще п’ять передадуть до кінця поточного року.

У компанії наголосили на тому, що від отримання технічного завдання до виготовлення першого зразка минуло два місяці. До процесу створення долучилися російські військові, які беруть участь у боях.

Нагадаємо, Міністерство оборони України ухвалило рішення допустити у вересні до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля". Бойовий модуль можна стаціонарно встановлювати на блокпостах або ставити на роботизовані колісні платформи. Вони застосовуються для проведення розвідки з метою виявлення на полі бою цілей та ураження живої сили ворога, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями російських військ.