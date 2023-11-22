Нацгвардія вперше застосувала таємний український дрон-камікадзе "Мамонт" (відео)

Новий вітчизняний безпілотник від розробника "Ескадрон" відпрацював у Кринках, підірвавши укриття окупантів бойовою частиною вагою 4 кілограми.

У населеному пункті Кринки Херсонської області Національна гвардія України випробувала новий вітчизняний дрон-камікадзе "Мамонт", уразивши окупантів всередині будівлі. Відео процесу оприлюднив виробник безпілотника, волонтерська організація "Ескадрон", у своєму Telegram-каналі.

На відео БПЛА із 4-кілограмовою бойовою частиною під керування оператора зі спеціального підрозділу "М2" залетів у вікно другого поверху приватної будівлі у окупованих Кринках, де ховалися росіяни. Після зіткнення пролунав вибух, настільки потужний, що вилетіла віконна рама.

Що відомо про український дрон "Мамонт"

Як повідомляє сам український виробник та постачальник FPV дронів-камікадзе "Ескадрон", розробка "Мамонта" довго була таємницею. Дрон тестували і покращували його технічні властивості, які досі не розголошуються.

"Довго нікому не розказували, щоб не наврочили, тестували, покращували, лікували дитячі хвороби, поки не виростили цього здорованя. Назвали так, як звали найбільшого коня в історії", — написав "Ескадрон".

Розробник також згадав попередників "Мамонта" — FPV-дрон PEGAS та його модернізовану версію під назвою "Буцефал", які вже виконують бойові завдання на фронті. Нова модель сподобалася групі "М" і, ймовірно, буде надалі використовуватися українськими військовими.

"Щедрий, любить ділитися 4-х кілограмовими цукерками із поганцям. Звучить як реактивний літак, страху наганяє за кілометр", — додав розробник дрона-велетня.

Як ураїнські дрони працюють на фронті

Розробники вже давно постачають FPV-дрони, зокрема, PEGAS та Everstake різним підрозділам Сил оборони України. Фокус писав, як безпілотник від "Ескадрону" зірвав евакуацію росіян після підриву Каховської ГЕС.

У травні 2023-го школа "Ескадрон" похвалилася партією покращених дронів "Everstake". Цей БПЛА відрізняється від попередників збільшеною дальністю дії. За словами волонтерів, один із БПЛА встановив рекорд для FPV-моделей, подолавши 14 км від місця зльоту до поразки цілі.

А в червні повідомляли про покращений "камікадзе" PEGAS+, що отримав нову прошивку та конструкцію зі збільшеною далекобійністю, витривалістю й вантажністю. "Ескадрон" показав модифікований дрон "Пегас+", який було пристосовано для потреб підрозділів спеціального призначення та переданий найкращим пілотам.