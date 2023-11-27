Світовий рекорд: житель Румунії зібрав найбільшу колекцію мобільних телефонів (фото)

Щоб розмістити свою колекцію з понад 3 тисяч екземплярів, жителю Румунії знадобилася ціла кімната. Але ж у нього є ще тисячі телефонів-дублікатів, які Книга рекордів Гіннеса відмовилася зараховувати.

Андрій Білбі Аргентіс із Румунії зібрав найбільшу у світі колекцію з 3456 мобільних телефонів і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Детальніше про це повідомляє медіа Рhonearena.

На сайті Книги рекордів Гіннеса зазначається, що досягнення Андрія Аргентіса з румунського міста Клуж-Напока офіційно зареєстрували 3 листопада. Чоловік почав збирати телефони у 2018 році, і за шість років зібрав величезну кількість апаратів. Організація враховувала лише кількість моделей, проте румунський колекціонер володіє ще кількома тисячами дублікатів.

Зазначимо, що поки невідомий повний список моделей стільникових телефонів, які зібрав у себе колекціонер. Медіа навіть надіслало запит до Книги рекордів Гінесса для того, щоб дізнатися цю інформацію.

Житель Румунії зібрав колекцію з 3456 мобільних телефонів Фото: phonearena.com

У будинку рекордсмена в місті Клуж-Напока є кімната, повністю заставлена різними моделями мобільних телефонів. Серед екземплярів є різнокольорові моделі Motorola Razr V3, кілька останніх телефонів Pixel і старі моделі iPhone.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія Nokia втратила лідерські позиції на ринку мобільних телефонів, а колись легендарний гігант Sony безнадійно розгубив свою колишню міць.

А в 2011 році ЗМІ написали про те, що в США вперше кількість мобільних телефонів перевищила кількість населення країни. На думку дослідників, це пов'язано з поширенням телефонів серед дітей і підлітків, а також зростаючим інтересом людей похилого віку до планшетних комп'ютерів.