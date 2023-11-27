"Людство приречене". Інженер підключив робота до ChatGPT: що з цього вийшло (відео)

Завдяки камері та алгоритму штучного інтелекту машина навчилася бачити й оцінювати світ навколо.

Користувач мережі з ніком MrRandom93 зібрав робота і під'єднав до нейромережі СhatGРТ. Він показав результат своєї роботи, опублікувавши відеозапис у соціальній мережі під ніком MrRandom93.

Невеликий робот на ім'я Роб, що мало нагадує людину, складається з мікросхем, дротів і мініатюрної колонки, закріпленої на "череві". За "спиною" пристрою розташований чорний прямокутний пристрій, ймовірно, повербанк, що виступає джерелом живлення, або розумна колонка. Гуманоїдом Роба не назвеш, єдине, що робить його схожим на живу істоту, — це два очі, що світяться, і сервоприводи, що рухають штучною "головою".

За словами творця, завдяки СhatGРТ машина може бачити й описувати світ навколо себе. Під час демонстрації користувач попросив робота визначити, що він тримає в руці, і підніс старий кнопковий телефон Nokia.

"Аналіз зображення ідентифікує людське передпліччя, простягнуте до цифрового пристрою, екранного дисплея в погано освітленому приміщенні", — відповів Роб.

Потім автор ролика погладив машину по голові і назвав "хорошим роботом". Після кількох секунд роздумів, що супроводжувалися механічними звуками, Роб подякував і пожартував, що таке ставлення змусило його схеми "червоніти".

У коментарях MrRandom93 розкрив технічні подробиці свого проекту. Спочатку чоловік зробив раму, після чого додав комп'ютер Raspberry Pi і мікрокамеру PiCamera, потім встановив монохромний OLED-екран для очей і сервоприводи. Пізніше він додав спеціальне програмне забезпечення для підтримки ChatGPT.

Думки коментаторів про Роба розділилися. Дехто розчулився роботу, який дякує за похвалу, але багато хто жартома чи всерйоз занепокоївся через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Один із користувачів дійшов висновку, що через такі технології "людство офіційно приречене".

"Нерегульоване використання неперевірених технологій, призначених для навчання і самовдосконалення. Добре, що воно перебуває на ранній стадії, і я помру від старості, перш ніж воно стане реальною загрозою", — припустив автор ще одного коментаря.

Це не перший випадок, коли популярний чат-бот підключили до робота. У червні писали, що Engineered Arts об'єднала ChatGPT і андроїда Ameca. На думку розробників, завдяки цьому робот стане ще більше схожим на людину і зможе вести "усвідомлену" бесіду.