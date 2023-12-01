Танк, "Урал" і квадроцикл: підрозділ ударних дронів зупинив наступ ЗС РФ біля Бахмута (відео)

Бійцям вдалося знищити п'ять одиниць техніки окупаційних військ, серед якої — танк Т-72Б3, який вважають економічною альтернативою Т-90А.

Підрозділ ударних дронів АХІЛЛЕС відбив наступ російських військ в районі Бахмута. Командир роти ударних БпАК 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Павло Федоренко у Telegram опублікував подробиці.

Бійці зуміли ліквідувати 5 одиниць ворожої зброї та техніки, завдали суттєвих уражень танку Т-72Б3. Ліквідували й одного окупанта.

У дописі військовий нагадав, що цей танк вважається основним бойовим із сімейства Т-72. З його слів, це економічна альтернатива Т-90А, яка є порівняно простою модернізацією танка Т-72Б, з доведенням деяких параметрів до рівня Т-90А.

"Вартість — $3.5 млн", — пояснив український захисник.

Також воїни ліквідували "Урал" та гармату АЗП-57, квадроцикл, УАЗ "Патріот".

Федоренко назвав сукупну вартість ураженої техніки. Загалом це може бути сума близько 7 мільйонів доларів.

Бої в районі Бахмута: дані Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ, вели штурмові дії в районах Григорівки, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Загалом Сили оборони відбили 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Нью-Йорк, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка.

Нагадаємо, 1 грудня у 3 ОШБ пояснили постійні штурми РФ Кліщіївки й Андріївки. Траси в районі Бахмута допомагають українським військам, як зазначив пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, але загарбники навіть близько не підійшли до них. Локація, де розташовані ці села, є важливою для російських окупантів із певних причин, зокрема, через наявність висот та залізниці.