"Зламав" реальність: iPhone зафіксувала три версії жінки на одному фото

Зображення викликало панічну атаку у британки. Співробітники магазину Apple здивувалися і заявили, що подібне "можливо один раз на мільйон випадків".

Британська актриса і комік Тесса Коутс зробила за допомогою смартфона iPhone вельми дивний знімок, який сильно її налякав. Жінка зображена нібито одночасно в минулому, сьогоденні та майбутньому, передає Petapixel.

Тесса була дуже здивована, коли переглядала знімки, зроблені під час примірки весільної сукні. На одному фото вона помітила, що вона та її відображення у двох дзеркалах стоять у трьох різних позах. Сама Коутс тримала одну руку піднятою догори, а іншу опущеною донизу, водночас її відображення зліва тримає обидві руки донизу, а її відображення праворуч тримає обидві руки біля талії. Жінка зазначила, що це звичайне фото, зроблене без застосування функцій на кшталт "Живої фотографії" або "Серійної зйомки".

Той самий дивний знімок Тесси Коутс Фото: Tessa Coates

"Я подивилася на фотографію, і в мене трапилася справжня панічна атака просто на вулиці", — прокоментувала Тесса в сторіз Instagram.

Один із користувачів, який побачив пост Тесси в соцмережах, вирішив з'ясувати, у чому справа. Він написав Коутс, що звернувся у фірмовий магазин Apple, і там йому пояснили: iPhone — це комп'ютер, який робить серії зображень дуже швидко, навіть якщо це не панорамна і не серійна зйомка. На думку співробітників, британка рухала руками, коли камера робила серію зображень зліва направо, і тому одна фотографія зафіксувала її в трьох різних позах. Жінка вирішила, що ШІ вирішив об'єднати всі три знімки в один.

Як пише видання, незважаючи на всі свої пізнання, співробітники магазину Apple були здивовані, побачивши таке фото, і зазначили, що подібне "можливо один раз на мільйон випадків".

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