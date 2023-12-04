"Зламав" реальність: iPhone зафіксувала три версії жінки на одному фото
Зображення викликало панічну атаку у британки. Співробітники магазину Apple здивувалися і заявили, що подібне "можливо один раз на мільйон випадків".
Британська актриса і комік Тесса Коутс зробила за допомогою смартфона iPhone вельми дивний знімок, який сильно її налякав. Жінка зображена нібито одночасно в минулому, сьогоденні та майбутньому, передає Petapixel.
Тесса була дуже здивована, коли переглядала знімки, зроблені під час примірки весільної сукні. На одному фото вона помітила, що вона та її відображення у двох дзеркалах стоять у трьох різних позах. Сама Коутс тримала одну руку піднятою догори, а іншу опущеною донизу, водночас її відображення зліва тримає обидві руки донизу, а її відображення праворуч тримає обидві руки біля талії. Жінка зазначила, що це звичайне фото, зроблене без застосування функцій на кшталт "Живої фотографії" або "Серійної зйомки".
"Я подивилася на фотографію, і в мене трапилася справжня панічна атака просто на вулиці", — прокоментувала Тесса в сторіз Instagram.
Один із користувачів, який побачив пост Тесси в соцмережах, вирішив з'ясувати, у чому справа. Він написав Коутс, що звернувся у фірмовий магазин Apple, і там йому пояснили: iPhone — це комп'ютер, який робить серії зображень дуже швидко, навіть якщо це не панорамна і не серійна зйомка. На думку співробітників, британка рухала руками, коли камера робила серію зображень зліва направо, і тому одна фотографія зафіксувала її в трьох різних позах. Жінка вирішила, що ШІ вирішив об'єднати всі три знімки в один.
Як пише видання, незважаючи на всі свої пізнання, співробітники магазину Apple були здивовані, побачивши таке фото, і зазначили, що подібне "можливо один раз на мільйон випадків".
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