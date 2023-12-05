Човен-робот для "нескінченної" розвідки: що відомо про незвичайний морський дрон

ВМФ Нової Зеландії перевірить можливості безекіпажного корабля Bluebottle зі штучним інтелектом і на сонячних батареях, а потім відправить його в 7-місячне плавання.

Королівський військово-морський флот Нової Зеландії отримає в користування надводний 6,8-метровий дрон під назвою Bluebottle, що живитиметься за рахунок сонячної енергії пише Interesting engineering.

Човен Bluebottle забезпечуватиме постійне спостереження у водах Нової Зеландії для захисту рибальства, охорони кордонів або отримання метеорологічних даних. Як уже зазначалося вище, апарат від австралійської компанії Ocius Technology працює без палива — за рахунок сонячної енергії.

Морський дрон оснащено жорстким вітрилом, що забирається й живиться від фотоелектричних елементів, спеціальним механізмом фліппера і кермом напряму, що дає йому змогу орієнтуватися і рухатися вперед навіть за відсутності сонячного світла і вітру.

Демонстрація можливостей Bluebottle

Безпілотник може розвивати максимальну швидкість у 5 вузлів (9,26 км/год) і працювати в морі необмежений час, навіть за суворих умов із висотою хвиль від 6 до 9 м.

Bluebottle отримав від розробників радар, електрооптичні та інфрачервоні камери, що забезпечують безпечний і ефективний контроль системи та ідентифікацію судна. Усіма системами "керуватиме" ШІ. Контролюватися і управлятися судно буде з диспетчерської, розташованої на військово-морській базі Девонпорт. Зв'язок із диспетчером здійснюватиметься за допомогою сигналів мобільного телефону, коли човен перебуватиме близько від берега, і через супутники з високою і низькою пропускною спроможністю, коли він буде далеко від берега.

За словами командувача автономними системами РНЗН Енді Брайанта, Bluebottle вже було протестовано в Австралії, при цьому жодних збоїв з електроживленням систем морського дрона не спостерігалося.

Раніше ми писали про те, що надводний безпілотний було помічено на узбережжі окупованого Криму — недалеко від приватних будинків. РосЗМІ повідомили, що апарат належить ЗСУ.