ChatGPT став ледащим: ШІ радить людям "напружити мізки" і працювати самостійно

У компанії OpenAI знають про дивну поведінку нейромережі і заявляють, що вона "може бути непередбачуваною".

Останнім часом кількість скарг на якість роботи ChatGPT-4 збільшилася — користувачі незадоволені тим, що чат-бот не відповідає на їхні запити, але найбільше їх дратує причина відмови, передає Independent, посилаючись на відгуки в Reddit та інших соціальних мережах.

У відповідь на користувацькі запити нейромережа пише, що надання допомоги людям її не мотивує і не цікавить. Наприклад, коли одні програмісти запитували у ChatGPT фрагмент програмного коду, ШІ видав маленький фрагмент, а решту порадив доробити самостійно. Користувачі зазначають, що, роздаючи такі поради, нейромережа не приховувала свого роздратування, якщо тільки штучний інтелект здатний проявляти такі емоції. Приміром, бот міг супроводити відповідь на запит ремаркою, мовляв, могли б напружитися самі, замість того, щоб турбувати ШІ.

Розробники помітили зміни в поведінці бота від OpenAI ще в листопаді цього року і почали активно обговорювати їх у соцмережах. Багато хто з користувачів дійшов думки, що від нейромережі мало користі. А дехто й зовсім припустив, що компанія-розробник OpenAI спеціально впровадила функціонал, завдяки якому ChatGPT більше не витрачає обчислювальних потужностей у пошуках відповідей на складні запитання. Немає достовірної інформації, чи так це насправді, проте відомо, що доба роботи безкоштовного для користувачів чат-бота обходиться компанії OpenAI в $700 000. Тобто, обробка одного запиту становить 36 центів. Компанії, щоб тримати продуктивність на високому рівні, необхідно буде збільшити кількість прискорювачів на 30 тис. вже до кінця цього року.

В OpenAI знають про невдоволення користувачів. У соцмережі X (Твіттер) представники компанії повідомили про те, що команда розробників намагається виправити цей "баг", а також зазначили, що "поведінка моделі може бути непередбачуваною". Водночас, розробники запевняють, що не причетні до несподіваної "ліні" з боку їхнього дітища, оскільки не випускали великих оновлень ChatGPT з листопада 2023 року.

Раніше ми повідомляли про те, що Google нещодавно презентувала чат-бота на основі штучного інтелекту — Gemini. У компанії вважають, що цей продукт складе конкуренцію ChatGPT.