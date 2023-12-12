Хакери влаштували DDos-атаку на Monobank: Гороховський розкрив деталі та наслідки

За словами Олега Гороховського, з навантаженнями не справляється і віртуальна SiM-карта, що надається Monobank — eSIM.

Мобільний банківський сервіс Monobank зазнав хакерської атаки типу DDos. Про це у своєму Телеграм-каналі написав співзасновник банку Олег Гороховський.

"Масована DDoS-атака на Моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (банки, сайт). Усе під контролем", — ідеться в повідомленні банкіра. О 13:46 Олег Гороховський заявив, що кіберфахівці успішно відбили атаку.

Зазначимо, що в додатку Monobank доступна eSIM — віртуальна SIM-картка, натомість або на додаток до вашої поточної SIM-картки. Ця послуга надається оператором lifecell. За допомогою eSIM можна користуватися одразу двома номерами фізичної та віртуальної SIM-карток. Однак з іншого повідомлення Гороховського випливає, що цей сервіс теж недоступний, оскільки занадто багато людей захотіли ним скористатися.

DDoS-атака (тип атаки "відмова в обслуговуванні", — ред.) відбувається з метою унеможливити доступ споживачів до того чи іншого сервісу. Хакери роблять так, що на сторінку сайту або до застосунку йде величезна кількість звернень, у такий спосіб, ніби мільйони людей раптом вирішили одночасно відвідати якийсь ресурс. У результаті, сервер не може обробити величезну кількість звернень до сторінки і сайт/додаток просто "висне".

Раніше ми повідомляли про те, що "Київстар" має намір виплатити компенсації своїм клієнтам, які залишалися без зв'язку та інтернету 12 грудня, у день, коли було здійснено хакерську атаку на мережі оператора.