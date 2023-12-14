Тільки "обраний контент": ChatGPT може обмежити видачу інформації, — Atlantic

Партнерство OpenAI з низкою великих медіа може призвести до дезінформації користувачів або зовсім перетворитися на інструмент пропаганди.

Компанія OpenAI, творець чат-бота ChatGPT, оголосила про партнерство з медіаконгломератом Axel Springer, яке може обмежити доступ користувачів до правдивої інформації. Про це пише американський журнал The Atlantic.

Axel Springer SE — це німецька транснаціональна компанія, що спеціалізується на створенні електронних і друкованих засобів масової інформації. Організована як видавничий дім Societas Europaea (SE), вона є одним із найбільших видавців мультимедійних новинних брендів у Європейському союзі, включно з Bild, Die Welt, Fakt, Politico і Business Insider. У рамках угоди ChatGPT зможе представляти своїм користувачам "короткий зміст обраного глобального новинного контенту", що публікується ЗМІ з конгломерату Axel Springer.

Це партнерство може мати як позитивні, так і негативні наслідки. На думку видання, з одного боку, партнерство може розширити доступ до інформації. ChatGPT — це потужна інформаційна платформа, яка може надавати користувачам актуальну та точну інформацію. Доступ до новинних матеріалів від Axel Springer зробить ChatGPT ще ціннішим ресурсом для користувачів, які хочуть бути в курсі останніх подій.

З іншого боку, партнерство може обмежити доступ до інформації. ChatGPT може стати монополістом на ринку інформаційних чат-ботів. Якщо інші чат-боти не зможуть отримати доступ до новинних матеріалів від Axel Springer, вони будуть менш привабливими для користувачів. Це може призвести до того, що користувачі отримуватимуть інформацію лише від одного джерела, що може обмежити їхнє розуміння світу.

Крім того, партнерство може призвести до зниження якості інформації. ChatGPT може невірно інтерпретувати новинні матеріали від Axel Springer. Це може призвести до поширення дезінформації та пропаганди.

Загалом, партнерство між OpenAI та Axel Springer є неоднозначною подією. Воно може мати як позитивні, так і негативні наслідки для доступу до інформації. Подальший розвиток подій покаже, як це партнерство вплине на ринок інформаційних чат-ботів.

"Якими б недоліками це не супроводжувалося зараз, можливо, зрештою ця трансформація буде сприйнята як розширення людського потенціалу. Є переконливі аргументи на користь того, що генеративний ШІ надихає на творчість і сприяє хорошій роботі, чого не скажеш про більшість вебсайтів. Хай там як, це, безумовно, кінець однієї епохи та початок іншої — епохи, яка визначатиметься не паноптикумом наших цифрових творінь, а текстовим полем чатбота і його курсором, який блимає й не блимає, чекаючи на вашу команду", — резюмує видання.

Нагадаємо, наприкінці листопада перед відставкою генерального директора OpenAI Сема Альтмана кілька дослідників компанії звернулися до керівництва і ради директорів із листом, у якому розповіли про значний прорив у галузі штучного інтелекту. Вони підкреслили, що цей прорив може становити загрозу для людства.

Раніше, у вересні, повідомлялося, що OpenAI, компанія, яка збагатила ChatGPT функцією управління голосом, дозволила системі "виходити" в мережу і надавати посилання на ресурси, звідки черпає інформацію, що дає користувачам можливість перевірити правдивість наданих даних чат-ботом.