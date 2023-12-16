Для пілотів F-35 розроблять шоломи доповненої реальності: на що це вплине

Lockheed Martin за 174,6 млн доларів США створить носимі пристрої, які допоможуть військовим краще прицілюватися і бачити вночі.

Компанія Lockheed Martin на замовлення Військово-морського флоту США розробить електрооптичні дисплеї для шоломів, якими користуються пілоти бойових реактивних літаків F-35, передає Military aerospace.

Шолом буде оснащуватися проєкційним дисплеєм (head-up display — HUD) і системою проєктування сигнатур нічного бачення для прицілювання і підтримки просторової орієнтації. Інженери зроблять усе можливе, щоб усунути ефект оптичного розмиття, що нерідко проявляється на рідкокристалічних екранах у нічний час. Це вкрай важливо зробити для F-35, які часто приземляються на авіаносці.

Експерти з авіоніки ВМС США мають намір протестувати такі шоломи "доповненої реальності", надівши їх під час польоту на ударних винищувачах F-35 Lightning II. Сума контракту, укладеного з виробником, становить 174,6 млн доларів США. Перша партія включатиме 17 нашоломних дисплеїв третього покоління.

Військовий літак F-35 Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

У розробці вдосконаленої моделі дисплея візьмуть участь експерти з Collins Aerospace і Elbit Systems of America. Як повідомляє ЗМІ, пристрій стане "основною системою відображення інформації для пілота". За задумом інженерів, віртуальні можливості електрооптичного нашоломного дисплея дадуть змогу пілоту дивитися "крізь" нижню частину фюзеляжу F-35 або безпосередньо на ціль, забезпечуючи точну просторову орієнтацію, точне наведення зброї і тактичну перевагу вдень і вночі. При цьому пілот зможе відстежувати всі дані про політ у режимі реального часу, отримуючи інформацію від певних датчиків.

Спеціальний вбудований трекер фіксуватиме, куди дивиться пілот, і таким чином, щойно глянувши на ціль, пілот уже візьме її на мушку. А під час виконання нічних місій, можна буде скористатися функцією нічного зору, при цьому надягати спеціальні окуляри не потрібно, оскільки сигнатури відображатимуться на козирку шолома.

Дані на шолом доповненої реальності надходитимуть і від системи розподіленої апертури (Distributed Aperture System — DAS) F-35, що складається з шести інфрачервоних камер, встановлених навколо корпусу літака, що дає змогу пілотам "оглядати" його.

Корпус пристрою виконають з вуглецевого волокна, і кожна модель буде підігнана під розміри і форми голів різних пілотів — для максимального комфорту.

Раніше ми повідомляли про те, як розвиваються носимі пристрої для солдатів майбутнього. Доповнена реальність, екзоскелети та біометричні датчики — все це незабаром стане повсякденністю для бійців.