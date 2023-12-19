У "Дії" запускають дві найважливіші послуги для українців: хто зможе скористатися

Обмін сертифікатів на житло ще сім днів працюватиме в тестовому режимі, а ось послугою оформлення автомобіля онлайн можна буде скористатися вже 20 грудня.

У мобільному застосунку адміністративних послуг "Дія" для українців стали доступні нові послуги: обмін сертифікатів на житло та купівля-продаж автомобілів онлайн. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на заході Diia Summit у вівторок, 19 грудня.

Глава держави зазначив, що за чотири роки існування в застосунку українцям стали доступні 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 олайн-сервісів. Крім цього, запускається і нова послуга: обмін сертифікатів на житло в онлайн-режимі. Перший тиждень вона надаватиметься в тестовому режимі, після чого користування цією опцією масштабують.

Сертифікати на житло надаються державою для компенсації об'єктів нерухомості, знищених унаслідок російської агресії. Українці можуть протягом п'яти років після отримання використати їх для купівлі квартири або будинку на первинному та на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті України, за винятком окупованих територій та громад, які перебувають у зонах активних бойових дій. Наразі в застосунку "Дія" вже можна подати заяву на компенсацію пошкодженого або зруйнованого житла, а також переглянути доступні сертифікати, але обмінювати їх поки що потрібно лише звернувшись до відповідних органів або сервісного центру "Дії".

Крім того сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у "Дії". Це означає, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити або продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, резюмуючи зміни цифрового застосунку за всі 4 роки роботи, наголосив, що "Дія" стала частиною життя українців та ефективним способом доставки послуг до людини — і в евакуації, і в окупації. І з початком повномасштабного вторгнення цифровізація не зупинилася. Очільник профільного міністерства також зазначив, що IT-фахівцям вдалося запустити понад 70 сервісів у застосунку та на порталі, переосмислити платформу "Дія.Освіта" та створити основу для електронних реєстрів "Дія.Engine".

Нагадаємо, у середині листопада в застосунку "Дія" запустили нову послугу для водіїв. Українці можуть отримати нові водійські посвідчення, замовивши їхню доставку у відділення "Укрпошти" або кур'єром, але це не безкоштовно.

Ми також писали про те, що з початку листопада квитки на поїзди в "Укрзалізниці" можна придбати, підтвердивши свою особистість підписом через застосунок "Дія". За словами міністра Михайла Федорова, нововведення допоможе боротися з перекупами — їх обчислюватимуть і блокуватимуть.