Надпотужна мікрохвильова зброя збиватиме ракети зі швидкістю світла: хто її отримає

Некінетична зброя нового типу допоможе військовим захищатися від швидких і маневрених повітряних загроз, витрачаючи менше грошей на кожен постріл.

Дочірня компанія RTX — Raytheon, — спроєктує, виготовить і випробує дві потужні мікрохвильові антенні системи, які використовуватимуть спрямовану енергію для боротьби з повітряними загрозами. Підприємство розповіло подробиці на своєму сайті.

Нові прототипи систем high-power microwave (HPM) буде розроблено на базі протиелектронної надпотужної мікрохвильової системи захисту авіабази збільшеного радіусу дії CHIMERA, йдеться в офіційному повідомленні. Техніка буде спроектована таким чином, щоб її можна було легко транспортувати і швидко розгортати на передовій.

"Некінетична зброя є ключовим елементом оборони Америки", — сказав Колін Вілан, президент відділу передових технологій компанії Raytheon. — "Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon являють собою економічні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, дозволяючи нашим військовим захищатися від швидких і маневрених повітряних загроз".

Сума контракту, укладеного Raytheon з ВМС і ВПС США в рамках програми Directed Energy Front-line електромагнітної нейтралізації та ураження (DEFEND), склала 31,3 млн доларів США. Пристрої мають бути зроблені максимум за три роки. Роботу над цим контрактом ведуть у Тусоні, штат Аризона (США) у партнерстві з Дослідницькою лабораторією ВПС США, Підрозділом Дальгрена Центру надводних бойових дій ВМС і заступником міністра оборони з досліджень і розробок. Очікується, що прототипи поставлять у 2024 і 2026 роках.

Раніше ми повідомляли про те, що армія США отримала перші лазерні системи ППО. Цей тип зброї здатний збивати дрони зі швидкістю світла.