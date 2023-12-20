Далеко не межа: що потрібно Україні для виробництва мільйона FPV-дронів на рік, — ЗМІ

Умова ціна БПЛА-камікадзе без урахування боєприпасів чи нічних камер становить близько 500 доларів, розповіли аналітики. Для досягнення показника в 1 млн на рік потрібно збільшити темпи їх виробництва до 83 тисяч на місяць.

Україна повинна збільшити виробництво FPV-дронів на 67%, аби у 2024 році виробити мільйон БПЛА, про які сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня. Про це повідомило видання Defense Express.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в грудні було вироблено понад 50 тисяч FPV-дронів. З його слів, крім FPV-дронів Україна зможе виробляти понад десять тисяч ударних дронів середньої дальності на сотні кілометрів та 1000+ БПЛА з дальністю за тисячу кілометрів.

"Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", — заявив Олександр Камишін.

Аналітики наголосили, що станом на зараз Україна може виробляти близько 600 тисяч FPV-дронів на рік. Потрібно збільшити виробництво майже на 67% та вийти на щомісячний темп у понад 83 тисячі дронів, аби у 2024 році отримати мільйон БПЛА.

У Defense Express наголосили, що умова ціна FPV-дрона без урахування боєприпасів чи нічних камер становить близько 500 доларів, тому на мільйон безпілотників знадобиться 500 мільйонів доларів. У держбюджет на 2024 рік на закупівлю БПЛА передбачено 43 мільярди гривень.

"Варто розуміти, що 1 млн FPV-дронів на рік — це далеко не межа, бо українські виробники реальну потребу оцінюють у 2,4 млн дронів на рік або ж по 200 тисяч на місяць, що в чотири рази більше за поточне виробництво", — йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виробить мільйон дронів протягом 2024 року. Він позитивно ставиться до збільшення виробництва БПЛА та спеціальних підрозділів щодо них.

22 листопада стало відомо, що в Кринках Херсонської області Нацгвардія випробувала вітчизняний дрон-камікадзе "Мамонт". Зокрема, бійці за допомогою БПЛА уразили ворог всередині будівлі.