Найкращі смартфони 2024 року: Galaxy S24, OnePlus 12, iPhone 16, Asus ROG 8 та інші (відео)

Список смартфонів, на які варто звернути увагу: геймерські моделі, преміум-клас за доступною ціною, гнучкі розкладачки і загадковий Nothing Phone.

Якщо ви хочете оновити мобільну техніку в новому 2024 році, то пропонуємо кілька нових смартфонів, які з'являться на ринок буквально через кілька місяців. Рейтинг склало видання Dexerto.

Серія Samsung Galaxy S24

Очікується, що в лінійку Samsung Galaxy S24 увійдуть три телефони — Galaxy S24, Galaxy S24 Plus і Galaxy S24 Ultra. Виробник, найімовірніше, зробить ставку на флагмана S24 Ultra. Інші два варіанти продаватимуться трохи дешевше, але без втрати якості, як і властиво цьому бренду.

Огляд Samsung Galaxy S24

Характеристики S24 Ultra такі: Dynamic AMOLED-екран 6,8 дюйма, частота оновлення 120 Гц, розміри 162,3x79x8,7 мм, чип Snapdragon 8 Gen 3. Камери: 200 Мп сенсор, 12 Мп ширококутний датчик, 10 Мп сенсор з 3-кратним оптичним зумом, 50 Мп з 5-кратним зумом.

Телефони серії Galaxy S24 отримають багато різних оновлень і нових "фішок". На світовий ринок вони надійдуть у першому кварталі 2024 року

Китайський флагман OnePlus 12

Смартфон OnePlus 12 вже можна придбати в Китаї, а в інших країнах продажі стартують у січні 2024 року. Модель отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ пам'яті і до 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Огляд смартфона OnePlus 12

AMOLED-екран з діагоналлю 6,82 дюймів має небачену раніше пікову яскравість — у 4500 ніт. Також на борту присутній акумулятор ємністю 5400 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Смартфон для геймерів Asus ROG 8

Asus ROG Phone по праву вважаються одними з найпотужніших телефонів, завдяки яким мобільні ігри просто "літають". Нова 8-ма модель буде офіційно презентована на виставці CES 8 січня 2024 року в Лас-Вегасі (США). Крім ROG Phone 8 буде також продемонстрована модель ROG Phone 8 Pro.

Огляд телефонів Asus ROG Phone

Очікується, що телефони поставлятимуться з чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативної пам'яті і до 1 ТБ вбудованої пам'яті. Обидва смартфони з описуваної лінійки мають 6,78-дюймовий AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 165 Гц. Але і це ще не все — дизайн пристроїв буде дещо змінений і стане менш "геймерським".

Цікава новинка: смартфон Nothing Phone 3

Компанія з яскравою назвою Nothing ("Ніщо") потихеньку вбудовується в ринок і намагається зайняти свою нішу. У новому 2024 році виробник випустить свій третій смартфон. Ходять чутки, що паралельно розробляється модель Nothing Phone 2A.

Засновник компанії Nothing Карл Пей про Nothing Phone 3

Інформації про пристрої Noting Phone 3 і Phone 2A поки мало, проте ви можете подивитися інтерв'ю із засновником компанії Карлом Пеєм, де він ділиться деякими секретами.

Доступний телефон преміум-класу Pixel 8A

Пошуковий гігант Google представить на ринку доступний телефон преміум-класу, призначений для користувачів, які не можуть дозволити собі флагманські телефони Pixel, але хочуть стати частиною спільноти Pixel, не витрачаючи при цьому багато грошей.

Огляд роботи смартфона моделі Pixel 8A

Смартфон Pixel 8A, буде виглядати, як Pixel 8, але із "закругленими" кутами. Роботу йому забезпечить процесор Tensor G3 — такий же стоїть у його "преміальних побратимів". Інші характеристики такі: 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Офіційна презентація, ймовірно, відбудеться в рамках заходу Google I/O у 2024 році.

Смартфон-розкладачка Microsoft Surface Duo 3 Microsoft Surface Duo 3

Смартфон Microsoft Surface Duo 3 отримає складаний дисплей. Тут він конкуруватиме з такими моделями, як Galaxy Flip 6, про яку ми розповімо нижче.

На що здатен смартфон Surface Duo 3

Новинка прихована ореолом таємниці, а тому про неї мало що відомо, але все ж деякі витоки ми виявили. Отже, ходять чутки, що Microsoft розробляє поліпшене ПЗ для цього пристрою, завдяки чому смартфон можна буде легко під'єднати до гаджетів на ОС Windows, замкнувши їх таким чином в одну екосистему, за принципом iPhone і Mac.

Apple iPhone 16 — найочікуваніший смартфон 2024 року

iPhone 16 багато ЗМІ прозвали найочікуванішим смартфоном року. У лінійку, традиційно, увійдуть моделі iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro і 16 Pro Max.

Тестування смартфона iPhone 16

Згідно з попередніми даними, телефони Apple наступного покоління відрізнятимуться такими характеристиками: 6,1 і 6,7-дюймові екрани з частотою 120Гц, процесор А18 (або "полегшений" варіант М1), камера з кількома об'єктивами 48 Мп, батарея 4500 мАг, ОС iOS 18, підтримка Wi-Fi 7.

Флагманська лінійка телефонів Pixel 9 і Pixel 9 Pro

Флагманська лінійка телефонів Pixel включатиме Pixel 9 і Pixel 9 Pro, але вийде нескоро — у жовтні наступного року року. Найімовірніше, моделі отримають чипи Google Tensor G4.

Усе, що вам потрібно знати про Pixel 9 Pro

Смартфон Pixel 9 матиме 6,17-дюймовий дисплей, а Pixel 9 Pro — 6,7 дюймовий. Також лінійку може доповнити ще одна модель Pro, але з меншими габаритами. Її екран у діагоналі сягне 6,3-дюймів. Кодова назва пристрою — Caiman.

Гнучкі моделі Samsung Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6

Завдяки складним пристроям Samsung легко обходить конкурентів, однак у 2024 році південнокорейському бренду, можливо, доведеться напружитися, і не тільки через випуск дешевших китайських аналогів, а й конкурента в особі Microsoft Surface Duo 3, про який ми говорили вище.

Тестування смартфона Galaxy Flip 6

Смартфони Galaxy Fold 6 і Flip 6 можуть бути випущені до кінця літа 2024 року. Їхні технічні характеристики тримають у таємниці, тому ми можемо тільки спиратися на чутки, згідно з якими моделі отримають оновлений дизайн, будуть легшими за своїх попередників. Також деякі інсайдери стверджують, що цінник на них буде знижено завдяки встановленню не настільки просунутого чипа і камер "простіше".

Раніше ми повідомляли про те, як один американець крав iPhone і зміг стати мільйонером, хоча в суді було доведено, що він вкрав з рахунків жертв "всього" 300 тис. доларів США.