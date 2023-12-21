Санкції США знову обіч: у Китаї випускатимуть чипи за 28-нанометровим техпроцесом

Компанія SMEE розробила власне обладнання, незважаючи на обмеження Міністерства торгівлі США.

Китайська компанія Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE) заявила про створення літографічного сканера, який здатний виробляти чипи за технологічним процесом 28 нм, передає Toms hardware.

Пристрій SSA/800-10W хоч і не здатний обробляти пластини, скажімо, за 5-нм техпоцесом, що було б набагато прогресивніше, проте багато в чому обходить попередника SSA600, який підтримував техпроцеси 90, 110 та 280 нм.

Але навіть з таким сканером, китайська компанія поки не може конкурувати з нідерландським виробником ASML, який приєднався до санкцій США проти техногалузі КНР. Однак у SMEE не впадають у відчай і поки "знімають вершки", тому що після цієї заяви акції фірми підскочили на 8%.

Літографічний сканер SMEE

У матеріалі йдеться про те, що подібні машини є і у тайванського виробника TSMC, які функціонують з 2011 року. Китайський виробник SMIC обзавівся аналогом 2015 року, тож на цьому тлі SMEE виглядає безнадійно відсталою. І все ж, акцентують автори, й SMIC, й TSMC закупили обладнання у ASML, а SMEE каже, що створила своє самостійно.

Згідно з умовами санкцій США проти Китаю, Піднебесній закрито доступ до обладнання, що підтримує техпроцеси нижче 14 нм, 16 нм, 18 нм. Олії у вогонь підлили Нідерланди, Японія та Тайвань, обмеживши доступ до своїх технологій, і тепер КНР не може виробляти процесори 14 нм, 12 нм і 7 нм Незважаючи на те, що SMEE перебуває в списку організацій, що підлягають контролю Міністерства торгівлі США, компанії вдалося створити свій літографічний сканер.

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