Квантовий зв'язок — це реальність. Створено особливий датчик для радіозв'язку дальньої дії

Датчик від Rydberg Technologies використовує так звані "атоми Рідберга" — дуже чутливі до електромагнітних полів, що забезпечує зв'язок на великих відстанях.

Компанія Rydberg Technologies Inc. створила першу у світі систему радіозв'язку дальньої дії з використанням атомного квантового датчика. Презентація відбулася на заході Командування з розвитку бойових можливостей армії США C5ISR Center Network Modernization Experiment 2023, передає Interesting engineering.

Атомний квантовий датчик використовує властивості атомів у квантових станах для вимірювання фізичних величин з винятковою точністю й акуратністю. Такі сенсори можуть знадобитися для проведення досліджень, поліпшення навігаційних систем і гіроскопів, проведення геологічної зйомки та вимірювання гравітаційних змін тощо. Вони особливо корисні там, де можливостей звичайних електронних сенсорів не вистачає.

Датчик від Rydberg Technologies використовує так звані "атоми Рідберга" — дуже чутливі до електромагнітних полів. Така підвищена чутливість на високих і надвисоких частотах дала можливість встановити радіозв'язок на великій відстані.

Атомні приймачі Рідберга не тільки високочутливі, а й вибагливі та можуть охоплювати широкий діапазон частот за допомогою одного атомного детекторного елемента. Ці пристрої суттєво вплинуть на якість ведення радіочастотного спостереження, безпеку зв'язку, перехід мереж з довгохвильового радіочастотного діапазону на міліметровий і терагерцовий.

"Датчик продемонстрував низьку ймовірність виявлення та стійкість до перешкод у складних електромагнітних умовах. Успішне впровадження цієї технології стане ще одним кроком у переході на квантові технології на практиці", — підкреслюють автори матеріалу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Atom Computing створила перший у світі квантовий комп'ютер з 1000 кубітів. Комп'ютер уже проходить випробування, а в майбутньому допоможе створити надпродуктивні квантові машини, що працюють довго і без помилок.