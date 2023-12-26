П'ять шляхів розвитку: експерти передбачили, якими смартфони стануть через десятки років

Екологічно чисті матеріали, підживлення від сонячної енергії, неймовірна гнучкість і здатність до самовідновлення: експерти та ШІ спрогнозували тренди розвитку смартфонів.

Техніка постійно змінюється, і сучасні гаджети вже мало схожі на ті, що випустили десять років тому. Використовуючи можливості Midjourney, Dall-e 3 та Adobe Firefly, а також деякі тренди, експерти видання Mobiles.co.uk змогли візуалізувати смартфони майбутнього, передає Daily Mail.

Смартфони стануть ще більш гнучкими

Складаними смартфонами з гнучкими екранами сьогодні нікого не здивуєш, оскільки на ринку є моделі на кшталт Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Fold та Galaxy Z Flip. Однак гнучким є не весь екран цілком, а тільки його частина. Нейромережі у відповідь на запит, наскільки будуть гнучкими телефони, відповіли, що вони зможуть бути "максимально адаптованими" і матимуть форм-фактор браслета (ця ідея, до речі, не є новою, — у 2009 році її пропонували як концепт інженери Nokia, — ред.).

Гнучкі органічні світлодіоди могли б сприяти створенню таких дисплеїв. І, за словами експертів Mobiles.co.uk, "деякі виробники вкладають значні кошти в розвиток технології на основі гнучких світлодіодів". Так, наприклад, Motorola представила концепцію складного телефону, який можна носити на зап'ясті. Концепт отримав 6,9-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+, якому можна надати будь-яку форму.

Концепт смартфона-браслета Motorola

Заряджання смартфонів від сонячної батареї

Експерти кажуть, що одного разу зарядка телефону може стати таким самим атавізмом, як дротовий стаціонарний телефон. Сонячна енергія, найімовірніше, буде застосовуватися для живлення смартфонів майбутнього, оскільки нові технології дадуть змогу надати батареям більшої портативності.

Й зрушення в цьому напрямку вже робилися. У 2016 році японський виробник телефонів Kyocera оголосив, що розробив телефон, який живиться енергією сонця. Екран гаджета був покритий фотоелектричним шаром, що забезпечувало хвилину розмови за кожні три хвилини перебування на сонці. Однак, оскільки більшість людей кладуть телефони в кишені, цей дизайн так і не прижився.

Удосконалення акумуляторів і сонячних панелей могли б зробити цю технологію життєздатною, якби вони могли заряджатися досить швидко.

Огляд "сонячного" смартфона Kyocera

Система самовідновлення

Найчастіше страждає екран — варто тільки впустити телефон і дисплей одразу ж покривається тріщинами. Не рятують захисні стекла і такі матеріали, як сапфір. Подряпини, тріщини, відколи псують і зовнішній вигляд, і функціонал. Фахівці вважають, що смартфони майбутнього оснастять екранами зробленими з матеріалів, здатних "гоїтися" так само, як гоїться поріз на шкірі людини.

Технологія самовідновлення все ще перебуває на стадії досліджень і розробок для масового виробництва. У 2023 році вчені зі Стенфордського університету розробили синтетичну шкіру, яка може "регенерувати" після порізу за допомогою тепла і магнітів. Шкіру виготовлено із силікону і поліпропіленгліколю, які розтягуються, як і людська, не розриваючись, а магнітні властивості дають їй змогу самовідновлюватися.

Використовуючи аналогічні методи, вчені одного дня зможуть створювати матеріали для телефонів, які з часом регенеруватимуть.

Так, на думку ШІ, виглядатиме самовідновлювальний смартфон Фото: Mobiles.co.uk

Екологічні матеріали у виробництві телефонів

Виробництво смартфонів, як і іншої електроніки, шкодить навколишньому середовищу, оскільки потрібна велика кількість рідкоземельних металів, таких як кобальт. Розробка нових матеріалів з поліпшеними екологічними характеристиками може знизити залежність галузі від невідновлюваних ресурсів, вважають експерти.

Дослідження, проведене 2019 року, засвідчило, що збільшення терміну служби смартфонів у Європі лише на один рік дасть змогу знизити кількість викидів вуглекислого газу, як якби з доріг Європи одномоментно зникли 2 млн автомобілів.

Найпростіший спосіб домогтися екологічності смартфонів — спростити ремонт старих і не купувати нових пристроїв. На ринку вже продаються моделі з модульною конструкцією, як-от Fairphone, що дають змогу користувачеві самостійно і легко замінювати деталі в разі пошкодження, що скорочує кількість відходів і подовжує термін служби гаджета.

Смартфон-прилипала, який ніколи не впаде

Чому смартфони виходять з ладу? Найчастіше тому що падають. Вирішити цю проблему потрібно таким чином, щоб гаджет мав краще "зчеплення". Для цього можна буде покрити його особливим матеріалом, який був би не тільки неслизьким, а й міг би буквально чіплятися за руки. Такими девайсами було б простіше користуватися дітям і літнім людям, оскільки вони кидають смартфони найчастіше.

Раніше ми повідомляли про те, які смартфони будуть популярні в наступаючому 2024 році. У рейтингу опинилися: Galaxy S24, OnePlus 12, iPhone 16, Asus ROG 8 та інші.