КНДР готує кібероперації під час виборів у США та Південній Кореї, — Bloomberg

За інформацією експертів, Північна Корея постійно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного і Жовтого морів.

Північна Корея може вдатися до кібератак і кіберпровокацій на виборах у Південній Кореї та президентських виборах у США 2024 року. Про це пише 29 грудня Bloomberg.

Розвідка Південної Кореї, як зазначає агентство, публічно заявила про загрозу безпеці з боку свого північного сусіда. Річ у тім, що лідер КНДР Кім Чен Ин на нещодавньому засіданні своєї правлячої партії пообіцяв не тільки розширити арсенал ядерної зброї Північної Кореї. Він заявив, що 2024 року КНДР розпочне військові та кіберпровокації під час виборчих кампаній у Південній Кореї та США.

"З огляду на минулу поведінку Північної Кореї та рівень її нещодавніх погроз на адресу Південної Кореї, ми докладаємо всіх зусиль для встановлення раннього попередження та забезпечення готовності з відповідними міністерствами, оскільки провокації Пхеньяну очікуються вже на початку року", — йдеться в заяві Національної розвідувальної служби Сеула.

За інформацією Bloomberg з посиланням на розвідку Південної Кореї, КНДР нещодавно призначила на ключові посади учасників попередніх провокацій, що вказує на те, що Пхеньян намагатиметься привернути увагу до своєї військової могутності, а сам північнокорейський диктатор — прагне підвищити свій авторитет.

КНДР та її військова доктрина

Північна Корея постійно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного і Жовтого морів.

Виступаючи проти консервативних політиків, які займають жорстку позицію щодо Пхеньяна, КНДР назвала нинішнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля "маріонетковим зрадником" і пригрозила перетворити Тихий океан на полігон у відповідь на розширення військового співробітництва між США, Південною Кореєю та Японією.

У період зближення за попереднього уряду Сеула, президента Мун Чже Іна, Північна Корея також продовжувала називати Муна настирливим посередником. Натомість Пхеньян проігнорував його заклики до переговорів і підірвав офіс зв'язку вартістю 15 мільйонів доларів на північ від кордону, що символізував кроки південнокорейського лідера стосовно поліпшення відносин.

Раніше, 18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності в напрямку Східного моря. Через кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування, що занепокоїло Японію та її Раду національної безпеки, яка зібралася на термінове засідання.

Лідер КНДР випробував понад 100 балістичних ракет за останні два роки. Це посилило можливості Північної Кореї завдати ядерного удару по США та їхніх союзниках у регіоні. Збройова програма північнокорейського диктатора досягла значних успіхів, включно з випробуванням у грудні цього року нової ракети, призначеної для доставки боєголовки на материкову частину США, і очевидним введенням в експлуатацію давно зупиненого ядерного реактора, який міг би значно збільшити виробництво плутонію.

Водночас США і Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка дозволила б до середини 2024 року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

23 грудня повідомлялося, що Південна Корея провела незалежні навчання з відбиття ядерної атаки КНДР.

У США зазначають, що Росія, Китай і КНДР, які не сприймають поточний світовий порядок, посилюють співпрацю між собою.