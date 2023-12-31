Новорічний кіберподарунок: українці "поклали" платіжні термінали в Росії (фото)

У магазинах і ТЦ великих російських міст люди не можуть розплатитися картками, а касири — відзвітувати про денний виторг. У Мінцифри впевнені, що це — потужний економічний удар по агресору.

Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів по всій Росії, зламавши кіберзахист виробника онлайн-кас "Евотор". Повідомлення про це з'явилося в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України в неділю, 31 грудня.

"Новорічний кіберподарунок росіянам: ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів "Евотор" не працює з учорашнього дня. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою. Це може завдати серйозної шкоди економіці агресора", — йдеться в опублікованому пості.

У профільному міністерстві уточнили, що росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень або будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами.

Як росіяни відреагували на проблеми зі зв'язком

У Telegram-каналі ІТ-компанії "Евотор" з 11:00 росіяни почали скаржитися на проблеми зі зв'язком. Причому компанія не сповістила людей про проблему окремим постом і користувачі висловлювали своє невдоволення в коментарях під постом з новорічними привітаннями. Люди скаржилися на те, що не працюють бонусні програми на касах, "зависають" самі каси й не працює більшість сервісів, пов'язаних з "Евотором".

"А є в когось така ситуація, що каса працює, але додаток не відкривається? Ні через телефон, ні через комп'ютер?"

"Я повз касу торгую в зошит, а потім уже проб'ю по касі, податкова думаю не проти буде".

"Що за сервіс, який не може нормально прийняти платіж?! Втрачаю клієнтів і терплю збитки цілий день!"

"Хтось відповість, як без програми закривати каси? Вимагатиму офіційний документ від вас, що за моїми касами з вашої вини не проходили оплати. Продавцям ночувати в магазині?" — залишали росіяни гнівні коментарі.

Користувачі висловлювали претензії до компанії та з приводу відсутності інформації про закінчення "усунення неполадок":

"Найближчий час — це коли? Сьогодні? Завтра? Через годину? Це ж капець — таке створити 31 грудня".

"Чому проблеми та оновлення у вас виникли в період сезону найвищих продажів?" — писали вони в чат компанії.

У самому "Евоторі" були змушені зізнатися, що не знають, як швидко зможуть усунути неполадки.

"На жаль, але ми спрямували всі сили, щоб відновити працездатність сервісів. Самі не раді. Усі інженери зайняті відновленням сервісів", — відповіли представники компанії.

Українці зупинили роботу платіжних терміналів у Росії Українці зупинили роботу платіжних терміналів у Росії

Нагадаємо, 27 грудня українські хакери паралізували роботу однієї з найбільших ERP-систем Росії "1С-Рарус". Тоді російські компанії не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу, що створює багато труднощів і для простих росіян.

А кількома днями раніше українські хакери атакували "Росводоканал". Вони зашифрували понад шість тисяч комп'ютерів і видалили понад 50 ТБ даних, через що робота підприємства зупинилася.