Хакери підставлять будь-кого одним SMS від чужого імені: як це відбувається і що робити

Злочинці навчилися красти гроші, особисті дані та руйнувати репутацію жертв, видаючи себе за їхніх друзів і родичів.

SMS-підміна — вид шахрайства, до якого часто вдаються хакери та прості хулігани. Завдяки йому, кібершахраї можуть відправити текстове повідомлення, видаючи себе за іншу, знайому вам, людину або навіть за відому компанію. Як не стати жертвою такого кіберзлочину, розповідає видання Fox news.

Підміна SMS здійснюється шляхом маніпулювання ідентифікатором відправника текстових повідомлень. У підсумку, SMS-ка виглядає так, ніби була відправлена зі знайомого вам номера телефону, хоча насправді це не так. Кіберзлочинці змінюють ідентифікатор відправника, щоб видати себе за друзів або рідних жертви, або за офіційну компанію. Важливо зазначити, що такий вид шахрайства може використовуватися для фішингу, крадіжки особистих даних тощо. Злочинці розраховують, що людина, отримавши повідомлення начебто від свого знайомого чи родича, перейде за зазначеним у ньому шкідливим посиланням і таким чином потрапить на гачок аферистів.

Підміна SMS дає змогу:

обманом змусити жертву натиснути на шкідливе посилання, яке приведе на шкідливий сайт, щоб потім вкрасти особисту або фінансову інформацію, або ж заразити ваш смартфон шкідливим ПЗ; обманним шляхом змусити жертву оплатити фальшивий рахунок, видаючи себе за офіційну компанію; завдати шкоди репутації.

Що робити, якщо ви підозрюєте підміну SMS

Якщо ви підозрюєте, що ваш телефон зламали або хтось видає себе за вас, важливо вжити заходів негайно

Встановіть на свій телефон хороше антивірусне ПЗ, яке попереджатиме про будь-які шкідливі програми, виявлені в системі ваших пристроїв; застерігатиме від натискань на будь-які шкідливі посилання, що можуть встановити шкідливе ПЗ на ваші пристрої, даючи змогу хакерам отримати доступ до особистої інформації. Постійно оновлюйте ПЗ вашого телефону. Користувачі iPhone і Android-фонів повинні регулярно оновлювати ОС і додатки, оскільки Apple і Google випускають виправлення в міру виявлення нових вразливостей. Змініть свої паролі для всіх своїх онлайн-акаунтів, включно з електронною поштою, соціальними мережами та банківськими обліковими записами. Не використовуйте як пароль легко вгадувану інформацію, на кшталт дня народження або адреси проживання. Використовуйте надійні, унікальні паролі, які важко вгадати; бажано, щоб вони були буквено-цифровими і включали спеціальні символи. Увімкніть двофакторну автентифікацію для всіх онлайн-акаунтів — це додатковий рівень кібербезпеки. Зв'яжіться зі своїм оператором мобільного зв'язку і повідомте про підміну СМС, якщо така мала місце бути. Можливо, вони зможуть допомогти вам визначити джерело текстового повідомлення і вжити відповідних заходів. Подайте заяву в кіберполіцію, якщо ви стали жертвою крадіжки особистих даних або шахрайства. Слідкуйте за своїми з'єднаннями: за можливості не підключайтеся до незахищених або загальнодоступних точок доступу Wi-Fi або з'єднань Bluetooth.

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