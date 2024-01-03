Китай "переміг" ЄС і США в галузі сонячної енергії: робить найдешевші батареї

Китайські модулі для сонячних панелей коштують копійки і їх випускається величезна кількість, тому виробники Заходу можуть уже ніколи не наздогнати Піднебесну, вважають аналітики.

Згідно з даними аналітичної компанії Wood Mackenzie, собівартість китайських фотоелементів, що використовуються для сонячних батарей, вкрай низька. Аналітики дійшли висновку, що виробникам зі США та ЄС буде вкрай складно конкурувати на ринку з компаніями з Китаю, передає Deutsche Welle.

Топ-менеджер дослідницької та консалтингової компанії Wood Mackenzie, Стівен Нелл, заявив, що китайські сонячні панелі — найдешевші на сьогоднішній день. А все тому, що ціна сонячних модулів виробництва КНР у співвідношенні долар за ват становить $0,15. Наприклад, в Індії цей показник становить $0,22, у країнах ЄС — $0,30, а в США — $0,40.

Аналітик наголосив, що протягом 2023 року вартість виробництва цих модулів у Китаї впала на 42%, завдяки чому із сонячними батареями з КНР тепер вкрай складно конкурувати на міжнародному ринку. Ба більше, обсяги виробництва фотоелементів у Піднебесній зросли у 2 рази, порівняно з обсягами у США та ЄС. У Wood Mackenzie дійшли висновку, що 80% глобальних потужностей з випуску сонячних батарей розташовані в Китаї.

Кнелл вважає, що витіснити китайських виробників із ланцюжків поставок у сфері зеленої енергетики буде вкрай складно, якщо не неможливо. На його думку, Китай переміг Європу і США і в ціновій війні, і у війні потужностей у сфері зелених технологій. Багато в чому, це сталося завдяки дешевій робочій силі, державній допомозі, а також налагодженим надмасштабним виробництвом.

Американські експерти з Національної лабораторії дослідницької енергії (NREL) і Массачусетського технологічного інституту (MIT) дійшли таких самих висновків, що й аналітики Wood Mackenzie. Вони також вказали, що налагодити потужне виробництво вдалося ще й завдяки інвестиціям і відносно м'яким вимогам до техпроцесу виготовлення сонячних панелей, якщо порівнювати з нормативами ЄС і США. У NREL і MIT підкреслюють, що у Європи і США навряд чи вийде наздогнати і перегнати КНР у цьому секторі економіки.

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли спосіб посилити сонячні панелі. Вони розробили стрічки товщиною в один атом зі сплаву фосфору і миш'яку. Ці стрічки можуть підвищити продуктивність різних пристроїв, зокрема сонячних елементів.