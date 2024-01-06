У КНР придумали, як знищувати підводні човни США за допомогою БПЛА: допоможуть особливі детектори

SQUID-пристрій здатний відчути найменше коливання магнітних полів Землі, спричинене підводними човнами.

Дослідники з Північного університету Китаю заявили, що детектор підводних човнів, розроблений ними, має особливу конструкцію, завдяки чому вдалося скоротити витрати і одночасно підвищити продуктивність на порядок. Пристрій було випробувано за допомогою БПЛА, передає SCMP.

Китайські вчені запевняють, що їхня розробка є найчутливішою і водночас найдешевшою у світі. Детектор можна встановлювати на бойові дрони і таким чином здійснювати пошук суден, а потім атакувати їх.

Надпровідні квантові інтерференційні квантові пристрої (Superconducting Quantum Interference Devices — SQUID) є доволі дорогими у виробництві, а тому їх могли собі дозволити небагато держав. Але тепер ситуація змінилася, пише ЗМІ, оскільки китайським ученим вдалося спростити конструкцію пристрою і здешевити його виробництво.

"Деякі аналітичні центри у Вашингтоні виступають за використання підводних човнів для запуску ракет по прибережних районах Китаю в разі конфлікту між двома країнами. Однак китайські військові експерти стверджують, що якби НВАК могла б виявляти американські підводні човни у відкритих водах, це дало б можливість їх атакувати", — ідеться в матеріалі.

Експеримент із суперквантовим інтерференційним пристроєм

У конструкції детекторів були використані надпровідні котушки, що виявляють найменші коливання магнітних полів Землі, викликані підводними човнами тоді, коли вони перебувають у глибоких водах. Ця технологія не нова, її використовували на американських військових літаках ще з 1964 року, але вона виявилася неефективною під час виявлення рухомих підводних човнів. Відтоді пристрій неодноразово допрацьовували і вдосконалювали.

Так виглядає SQUID-детектор Фото: Institute of Superconductivity

Вчені з КНР теж спробували "довести до розуму" SQUID, скоротивши кількість магнітних градієнтометрів, які не тільки дорогі, а й створюють перешкоди, якщо їх щільно упакувати. Це, своєю чергою, погіршувало продуктивність усієї системи. Так, один-єдиний градієнтометр, що вийшов з ладу, може вивести всю систему з ладу, що створить проблеми для військових.

Дослідники дійшли висновку, що необов'язково оснащувати детектор кількома градієнтометрами, щоб зробити виявлення підводних човнів можливим. А потім вони переробили внутрішню структуру пристрою і додали зонд, що використовує один надпровідний магнітний градієнтометр для підвищення точності роботи системи. Кількість котушок збільшили до чотирьох, розташувавши їх так, щоб вони виконували роботу шести градієнтометрів (або 12-ти надпровідних котушок). За словами розробників, така спрощена конструкція не тільки значно знизить витрати, а й зведе до мінімуму вимоги до технічного обслуговування і ризик несправностей під час експлуатації.

"Випробування показали, що прилад залишається стабільним у відкритих і складних середовищах і виявляє надзвичайно слабкі сигнали магнітних аномалій. Хоча вчені більше не розкрили жодних даних про тестування датчика, відомо, що вони тісно пов'язані з компанією Beijing Milestone Technology, яка вже інтегрувала деякі магнітні детектори у свої БПЛА і підводні апарати", — резюмували автори статті.

Раніше ми повідомляли про те, що військові РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА. Пристрій може виявляти дрони на відстані до 1 км, що дасть змогу окупантам запобігати атакам із повітря.