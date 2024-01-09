Науковці створили суперпродуктивні процесори для ШІ: з'являться вже у 2024 році

Компанія Intel показала на CES 2024 процесори Arrow Lake для ПК і Lunar Lake для ноутбуків. Вони вийдуть на ринок у другій половині 2024 року.

Процесори Intel Arrow Lake і Lunar Lake матимуть продуктивність у 3 рази вищу, ніж старші моделі. Це необхідно не тільки для роботи додатків штучного інтелекту (ШІ) на графічному процесорі, але й на нейронному, передає toms hardware.

Компанія Intel показала на CES 2024 процесори Arrow Lake для настільних ПК і Lunar Lake для ноутбуків. Вони вийдуть на ринок у другій половині 2024 року.

Arrow Lake стане розширенням архітектури Intel Core Ultra для високопродуктивних настільних ПК для ігор. Як сказав представник компанії, це буде перший ігровий процесор для ПК із можливостями штучного інтелекту. Однак не варто забувати, що AMD теж випустила чіпи з можливостями прискорення ШІ, йдеться в матеріалі.

Новий чип Lunar Lake Фото: Tom's Hardware

Цього року на ринку з'явиться чип Lunar Lake для ноутбуків. Він має "радикально нову архітектуру з низьким енергоспоживанням і значні поліпшення IPC", а також у 3 рази більшу продуктивність штучного інтелекту як на графічному процесорі, так і на нейронному, ніж у Meteor Lake.

Процесор Lunar Lake має один великий кристал, який може складатися з декількох тайлів/чіплетів, і дві супутні структури, які виглядають як вбудована DRAM.

Раніше ми писали про те, що процесори будуть робити з 2D-матеріалів з ультратонкими транзисторами. Нові матеріали, які застосували вчені, настільки тонкі та гнучкі, що робить їх ідеальними для створення переносних і мініатюрних електронних пристроїв.