Сам собі електростанція: створено сонячні батареї, які кріпляться до балкона (фото)

Сонячні панелі потужністю 800 Вт з інтелектуальними блоками управління та спеціальними системами кріплення анонсувала компанія Meyer Burger.

Компанія Meyer Burger (Швейцарія) випустила в продаж сонячні батареї зі спеціальними кріпленнями, які можна інсталювати прямо на балконі, передає pv-magazine.

Генеральний директор Meyer Burger, Гюнтер Ерфурт, написав у X (раніше Twitter, — ред.), про запуск нового продукту — балконних сонячних панелей. Коли саме вони надійдуть на ринок, поки що невідомо, проте розкрито деякі технічні характеристики пристроїв.

Балконна сонячна панель Meyer Burger Фото: Meyer Burger

Нові сонячні модулі з чорним гетеропереходом (гетероперехід — контакт двох різних за хімічним складом напівпровідникових кристалів, під час якого кристалічна решітка одного напівпровідникового кристала переходить у кристалічну решітку іншого напівпровідника, не порушуючи загальну структуру кристала, — ред.) оснащено мікроінверторами потужністю 800 Вт, інтелектуальними блоками управління і системами кріплення, що дають змогу встановити їх на балконі.

Згідно з офіційним повідомленням, опублікованим на сайті компанії-розробника, сонячну установку для балкона пропонуватимуть у двох варіантах: з одним сонячним модулем або з двома.

Ціни поки що не розкриваються, проте всі зацікавлені особи можуть зареєструватися на meyerburger.com, щоб дізнатися, коли саме сонячні панелі для балконів надійдуть у продаж, і коли можна буде оформити замовлення.

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