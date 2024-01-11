"Замінник смартфонів" розкуповують, як пиріжки: за день продано 10 тис. ШІ-гаджетів r1

Пристрій від стартапу Rabbit став популярним завдяки цікавому дизайну та потужному ШІ-рішенню.

Стартап Rabbit (США) після презентації свого ШІ-гаджета r1 на CES 2024 мав намір продати 500 пристроїв, проте протягом дня вдалося реалізувати 10 тис. за попередніми замовленнями, повідомляє interesting engineering.

r1 працює завдяки операційній системі Rabbit, а та, своєю чергою, — на основі запатентованої великої моделі дії (Large Action Model — LAM), що здатна працювати в кількох додатках одночасно.

Компактний дизайн, потужні функції та зручність роботи в мережі зробили r1 вельми привабливим. Пристрій приблизно вдвічі менший за iPhone, оснащений 2,88-дюймовим сенсорним екраном, камерою, що обертається, і зручною комбінацією колеса прокрутки та кнопок для навігації. Дизайн розробила компанія Teenage Engineering (Швеція). Що стосується апаратної частини, то вона складається з процесора MediaTek з тактовою частотою 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Але найважливіша "фішка" ШІ-гаджета — це, звісно, LAM, що дає змогу пристрою розуміти і відтворювати дії користувача в різних інтерфейсах, спрощуючи навігацію застосунками. Плюс до всього персональний асистент Rabbits може виконувати прості завдання на кшталт пошуку потрібної інформації в інтернеті. Через веб-портал Rabbit Hole користувачі можуть надавати Rabbits доступ до різних додатків, забезпечуючи персоналізований підхід до їхньої взаємодії. У компанії запевняють, що r1 не буде зберігати особисту інформацію людей на кшталт паролів, е-мейлів, номерів віртуальних карт тощо.

Після того, як було оформлено заявки на придбання 10 тис. ШІ-пристроїв у перший день передпродажу, Rabbit оголосила про другий раунд. Нагадаємо, що r1 коштує 199 доларів США.

"Пристрій зробить революцію у сфері споживчого штучного інтелекту, і на підставі першого раунду попередніх продажів можна з упевненістю зробити висновок, що користувачі вірять у цю обіцянку", — сказано в матеріалі.

Раніше ми писали про девайс r1 і про те, як він влаштований. Гаджет може взаємодіяти з додатками замість людини, щоб та не відволікалася на розважальний контент, яким рясніють соцмережі.