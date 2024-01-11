Смартфон Flex In & Out Flip можна гнути на всі боки: що придумали інженери (відео)

Концепт-фон від Samsung має повністю функціональний єдиний дисплей, який працює, як його не загинай.

Компанія Samsung у рамках CES 2024 показала концепт пристрою Flex In & Out Flip. Цей смартфон отримав від розробників дисплей, здатний складатися як всередину, так і назовні, передає CNET. Примітно, що екран концепт-фона функціонує навіть у складеному стані.

Смартфон Flex In & Out Flip від Samsung складається назовні таким чином, щоб не закривати камеру, тому одна частина дещо коротша за іншу. На той бік дисплея, що більший за розміром, виводяться віджети, що дають доступ до налаштувань, медіафайлів, а також до інформації про рівень заряду батареї і до годинника. Складений назовні екран показував демо-відео, що демонструє його можливості.

Зазначимо, що компанія Samsung вже проводила подібний експеримент зі смартфоном у формфакторі Galaxy Z Fold, який теж складався всередину і назовні, тепер же прийшла черга формфактора Flip.

Гнучкий дисплей уже пройшов попереднє тестування. Так, інженери нагрівали його до +60°C і остуджували до -20°C, вони навіть вдаряли по ньому баскетбольним м'ячем — екран стійко переніс ці випробування.

"Flex In & Out Flip наразі є лише концепцією, тому поки що немає впевненості, що такий телефон справді буде реалізовано і поставлено на ринок. Однак ця розробка показує, що Samsung думає про те, як зробити свою лінійку розкладних телефонів, яка існує майже 4 роки, більш універсальною і потенційно більш корисною", — йдеться в матеріалі.

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