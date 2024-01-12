Квантовий інтернет може з'явитися зовсім скоро і коштуватиме недорого: як це вдалося

Вчені вважають, що їхня розробка допоможе вдосконалити квантові комп'ютери, а також зробить можливим створення квантового інтернету.

У Токійському університеті науки і в Інституті науки і технологій Окінави (Японія) спільними зусиллями дослідникам вдалося створити пристрій, що пускає поодинокі фотони. Він працює в умовах кімнатної температури, передає journals.aps

Вчені вважають, що їхня розробка допоможе вдосконалити квантові комп'ютери, а також зробить можливим створення повноцінно функціонуючого квантового інтернету.

У своїй роботі дослідники застосували звичайне оптоволокно, потім вони його нагріли і розтягнули, роблячи це поступово таким чином, щоб діаметр ядра волокна поступово зменшувався. Такий метод дав можливість згодом збільшити відстань між окремими іонами ітербію (речовини, що входить до складу оптоволокна) і перетворити ці іони в однофотонні випромінювачі. У підсумку, вся робота виявилася не витратною, матеріали цілком доступні, застосований метод нагріву і витягування — дешевий. І найголовніше, що пристрій створили у звичних умовах кімнатної температури, тоді як квантові машини потребують систем екстремального охолодження та інших особливих умов.

Цікаво, що іони під час нагрівання і витягування залишаються всередині волокна, а не виходять "на поверхню", що істотно полегшує структурне захоплення і напрямок фотонів. Також важливо зазначити, що через нагрівання і витягування між іонами ітербію істотно збільшується дистанція, завдяки чому вони стають джерелами саме одиночних фотонів, що було підтверджено дослідним шляхом, коли розробники застосували метод вимірювання автокореляції.

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