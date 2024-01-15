Samsung Galaxy S24 Ultra зробить величезну революцію в смартфонах: у чому секрет новинки

Ранній запуск Galaxy S24 дасть змогу Samsung завоювати більшу частку ринку і збільшити продажі, обігнавши ШІ-смартфони Google Pixel 8 і Pixel 8 Pro.

Компанія Samsung цілком може стати першим виробником, який створив смартфон, завдяки якому споживач зможе безпосередньо взаємодіяти зі штучним інтелектом (ШІ). Хоча впровадження ШІ-функцій Google в Pixel 8 і Pixel 8 Pro було добре оцінено ЗМІ, ринкова частка телефонів Galaxy S24 затьмарює частку ринку Pixels, вважають аналітики Forbes.

Кожен виробник смартфонів розширює можливості пристроїв за допомогою ШІ. Незважаючи на домінуючу позицію Samsung на ринку США і Європи, компанія збирається розширити аудиторію, завдяки нейромережам. Бренд впровадить не тільки в смартфони, а й ноутбуки Galaxy генеративну мовну модель, що підвищує ефективність роботи з текстом — Samsung Gauss Language. Можливості ШІ будуть реалізовані і в камері. Створення зображень і запис відео здійснюватимуться за допомогою нейромережі, а нові інструменти редагування спиратимуться на генеративний штучний інтелект для полегшення заливки, масштабування і редагування.

Цифровий помічник Samsung Bixby теж отримає ШІ-функціонал для плавнішої і природнішої взаємодії з користувачами, а великий мовний модуль допоможе створювати і підсумовувати текстові нотатки, документи, вебсторінки та багато іншого.

"Впроваджуючи всі ці нововведення, Samsung прагне поліпшити можливості вимірювання частки ринку і продажів, привернути якомога більше уваги засобів масової інформації до своєї продукції наступного покоління і зміцнити роль у поширенні ШІ по всьому світу. Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra напевно стануть хітами 2024 року, оскільки компанія хоче продемонструвати, на що здатний сучасний ШІ-смартфон", — ідеться в матеріалі.

Очікується, що сімейство Galaxy S24, включно з S24 Ultra і S-Pen, буде представлено на майбутньому заході Galaxy Unpacked у складі нового апаратного забезпечення Galaxy S, яке буде анонсовано 17 січня 2024 року.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфон Flex In & Out Flip можна гнути на всі боки. На виставці CES 2024 Samsung показала концептуальний прототип телефону, який має повністю функціональний супергнучкий єдиний дисплей.