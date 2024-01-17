"Стимулювання кустарщини — це деградація": чому військові проти збирання FPV-дронів удома

Будь-який житель України може навчитися робити FPV-безпілотники для Сил оборони. Але для цього потрібно чимало грошей, а результат не завжди годиться для фронту.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців вчитися збирати дрони-камікадзе в домашніх умовах. Фокус з'ясував у фахівців, наскільки це практично в умовах війни і які існують підводні камені.

"Створюйте FPV-дрони вдома", — порада Мінцифри

У своєму пості, опублікованому 13 листопада, Михайло Федоров написав про розвиток виробництва безпілотників в Україні. І поки великі підприємства набирають обертів, віцепрем'єр запропонував приватним особам самостійно збирати БПЛА, пройшовши для цього курс підготовки "Народний дрон" від проєкту Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas і виробника Vyriy Drone.

"Створюйте FPV-дрон удома — приєднуйтесь до знищення ворогів власноруч, — наголосив очільник Мінцифри. — FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту і будьте залучені до перемоги".

За словами міністра, українці, які долучилися до проєкту, вже передали Силам оборони понад сто безпілотників. Понад 80 із них виявилися досить якісними, решту ж довелося доробляти. Так чи інакше, Михайло Федоров вважає показник придатності досить високим для тих людей, які вперше збирають БПЛА.

Глава Мінцифри Михайло Федоров підтримує ініціативу Фото: Кирило Чуботін

Чому вчить Victory Drones

Фокус звернувся до Victory Drones за подробицями. Там нам розповіли, що інженерний онлайн-курс під назвою "Народний FPV" було запущено в жовтні 2023 року, на сьогодні заявки подали понад 8 тисяч охочих.

"Дуже багато людей хочуть і можуть збирати дрони для армії (це не надто складно, якщо ми говоримо про простенькі цивільні FPV-коптери), але потребують для цього якісних навчальних матеріалів і допомоги спеціалістів", — розповіла комунікаційна менеджерка проєкту на ім'я Анастасія.

Курс складається з 7 лекцій і надає знання, необхідні для складання стандартного FPV-дрона з рамою розміром 7 дюймів. Доступ до них можна отримати тільки після реєстрації та перевірки безпеки, хоча особливих вимог до кандидатів не висувають. Технічна освіта та досвід паяння — корисні, але необов'язкові умови, які, проте, допоможуть швидше освоїти нові навички. Серед учасників багато військових, які хочуть навчитися налаштовувати і ремонтувати FPV-дрони прямо на полі бою в разі поломок, а вони стаються доволі часто.

Такий вигляд має FPV-дрон після складання Фото: Victory Drones

"Важливо зазначити, що інструменти та компоненти учасники купують самостійно за складеним нами списком, — додала Анастасія. — Там є посилання, де можна закупити необхідне, з альтернативними варіантами. Наборів, які можна купити в одному місці немає, тому учасники вибудовують логістику закупівель самостійно. Терміни доставки можуть варіюватися залежно від попиту на ті чи інші комплектуючі. Поки що деякі з них можуть їхати кілька тижнів, тому ми рекомендуємо замовляти все завчасно".

Victory Drones підкреслює, що їхній формат підготовки відрізняється від багатьох інших в Україні, оскільки навчання відбувається безплатно, в онлайн-режимі, а після завершення учасники мають змогу передати дрони, зібрані власноруч, на випробування, після успішного завершення яких апарати відправляють кваліфікованим військовим. Техніку перевіряють у кілька етапів, наприклад, обльоти проводять на відкритому просторі (полігоні), де фахівець спершу просто тестує, наскільки БПЛА добре рухається і слухається управління, а потім ускладнює завдання, додаючи важке корисне навантаження. Самі ж збирачі потім отримують відгуки від досвідчених інженерів.

"Про ефективність можна запитати тих військових, які вже отримали перші якісно зібрані дрони, облітали їх і використовують за призначенням. Для них кожна одиниця техніки зараз — на вагу золота, адже потреба в дронах на передовій тільки зростає. Деякі учасники вже збирають свій четвертий чи п'ятий дрон, і не збираються зупинятися", — поділилися організатори курсу.

У Victory Drones усвідомлюють, що індивідуальні збирачі ніяк не зможуть конкурувати з промисловим виробництвом дронів. Головною мету програми називають популяризацію безпілотних технологій, залучення нових людей до цього сектору та заохочення їх до подальшого розвитку в напрямку інженерії. У такий спосіб проєкт сподівається виростити нових спеціалістів, підтримати розвиток локальних підприємств і допомогти їм перерости в щось більш масштабне та ефективне.

Збирати дрони дано не кожному

Думки щодо "домашньої" збірки дронів для українських військових розділилися, багато хто вважає такий підхід неефективним. Наприклад, військовослужбовець ЗСУ, експерт з радіотехнологій і зв'язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" в інтерв'ю Фокусу скептично відреагував на ідею. Він схвалив ініціативу за те, що вона може підвищити рівень технічної підготовки людей, навчити їх працювати з технікою і збирати дрони, залучити до оборонної промисловості України, однак виділив низку складнощів для збирачів.

Насамперед, військовим на передовій потрібні дрони досить високої якості, адже зараз вони отримують багато браку. За словами Сергія Флеша, якщо дрони робитимуть люди без навичок і досвіду, то бійцям доведеться витрачати свої гроші і час на їхню перевірку і доопрацювання. Друга проблема полягає в тому, що збирачі-одинаки не зможуть замовляти деталі оптом, як великі виробники, а тому і ціна виробу вийде вищою. З цього погляду куди вигідніше масштабувати виробництво на вже наявних підприємствах і закуповувати комплектуючі тисячами одиниць за раз.

"У принципі, концепція, яку описав Михайло Федоров, цілком можлива, але тоді державі потрібно великими партіями закуповувати запчастини, видавати їх людям. Тому що є ще один нюанс: щоб збирати дрони вдома, потрібно теж купити прилади, інструменти на досить велику суму, зібрати гроші для купівлі в Китаї комплектуючих, наприклад, $300 — не у кожної людини вони є. Якби Мінцифри сказало: ми вам купимо інструменти, купимо комплектуючі — це було б більш можливо. Поки ж виникає більше відповідей, ніж запитань".

Український економіст Павло Вернівський заявив у Facebook, що особисто пройшов курс від Victory Drones. На його думку, інженери добре навчають, пояснюючи "на пальцях", проте учасникам доведеться викласти чимало грошей, нехай сама програма і безкоштовна. Для початку потрібно купити інструменти на 6-8 тисяч грн, а потім ще й запчастини. Комплект для складання одного дрона при замовленні з Китаю обійдеться приблизно в 15 тисяч грн, а їхати він буде близько 1 місяця, а при вартості замовлення понад 150 доларів посилку доведеться ще й розмитнити на кордоні, а це близько 30% від загальної суми. Цікаво, що якщо замовляти в Україні, то націнка становитиме ті самі 20-30%. У підсумку заплатити доведеться вже не 15 тисяч, а 18-19 тисяч грн.

Варто наголосити, що йдеться про складання літального апарату без бойової частини. Військовим постачаються лише коптери, і вони вже самі прикріплюють до них вибухівку.

Компоненти, необхідні для складання FPV-дрона Фото: texty.org.ua

Як зазначив експерт, за законом виробник дронів під час завезення комплектуючих може не платити ПДВ і мита, але тільки в тому разі, якщо надасть підтвердження, що виконує замовлення для Міноборони або іншої державної структури. Отримати таке замовлення непросто навіть за спрощеною процедурою, адже держава просто не закуповує БПЛА маленькими партіями.

Ось людина пройшла курс, обзавелася всім необхідним обладнанням і зібрала FPV-дрон у себе вдома, і далі у неї є два шляхи. Перший — передати його військовим безкоштовно. У такому разі не буде ніякого прибутку, а отже, і грошей на нові апарати, доведеться знову купувати деталі за свої гроші або ж організовувати збори, а на це піде багато часу.

Другий варіант — спробувати продати державі або волонтерським фондам. Тут треба спочатку провести випробування і довести, що дрон вміє літати (Victory Drones, здається, бере це на себе). Якщо ж діяти самостійно, то буде важко, адже мало хто погодиться купувати БПЛА поштучно. Щоб зацікавити великий фонд або Міноборони, потрібно збирати щонайменше 100 штук на місяць, а це 1,5 млн грн тільки на купівлю деталей. Мало хто в Україні може дозволити собі такі витрати поодинці.

"Тому курс — це, звісно, чудово, але він не враховує великої кількості простих виробничих проблем, які можуть виникнути перед будь-ким, хто хоче паяти дрони", — підсумував Павло Вернівський.

Збирати FPV-дрони в Україні може будь-хто охочий Фото: Victory Drones

Український інженер Максим Шеремет, засновник лабораторії БПЛА "Дронарня", у коментарі Фокусу припустив, що самостійне виробництво може бути вигідним з економічного погляду, але державні програми мають у своєму розпорядженні більші ресурси і бюджети. Якщо приватні особи почнуть масово збирати дрони в домашніх умовах, то на ринку може виникнути черга за популярними комплектуючими, хоча доступ до них все одно буде хоча б на тематичних "барахолках".

Важливіша проблема, яку виокремив Максим Шеремет, полягає в тому, що виробництво дронів людьми без відповідної освіти та досвіду може призвести до аварій і низької якості продукції. Утім, останнє можна заповнити кількістю.

"Держава може вживати заходів щодо контролю та регулювання виробництва дронів у домашніх умовах. Важливо забезпечити безпеку і відповідність законодавству під час будь-якого виробництва, тестування або використання дронів", — додав розробник.

Аргументи військових

Український військовослужбовець і фахівець із кібербезпеки Кір Важницький вважає несправедливим, що Мінцифри підштовхує людей до кустарного виробництва дронів, оскільки існують більш ефективні колективні способи, які передбачають поділ праці, оптові замовлення і контроль якості продукції.

"Людство винайшло "артельний підряд" — це теж саме, але на мінімалках, застосовується, коли людству трохи не до розвитку. Але, стимулювання кустарщини замість створення артілі — це не тільки не розвиток. Це деградація", — висловився він.

Кір Важницький звернув увагу на те, що команді збирачів набагато простіше перевіряти великі партії акумуляторів. При поштучній закупівлі кожен з них потрібно тестувати 6 годин, інакше великий ризик відправити військовим ненадійну техніку. При кустарному виробництві кожен FPV-дрон потрібно змушувати пролітати повну дистанцію, адже інакше складно випробувати якість збірки моторів і радіозв'язку.

"А ще кожен екземпляр, що доїхав до фронту, оператор буде освоювати, як нову модель. Це все недоліки, а де переваги? От щоб що?" — поцікавився Важницький.

FPV-дрони стали потужною зброєю в руках українських військових Фото: Фонд "Повернись живим"

Військовослужбовець ЗСУ і засновник проєкту А.Drones Юрій Касьянов теж не побачив явних переваг створення дронів у домашніх умовах. На його думку, така ініціатива виникла, оскільки Михайло Федоров є айтішником і чиновником, а не військовим.

"У нас скрізь керують галуззю дронів, командують підрозділами дронів люди, які нічого в цьому не розуміють. Колишні десантники, колишні політики, колишні депутати, офігенні волонтери і просто бюрократи — фахівців із дронів серед керівників немає. Жодного. Тому замість того, щоб будувати заводи, навчати людей, закуповувати централізовано обладнання та комплектуючі, ми біжимо повторювати китайський досвід, виплавляти чавун на кожному селянському обійсті і збирати дрони на кожній міській кухні. Тому наші дрони технологічно програють російським, не мають тепловізорів, не літають до Москви, і їх ніколи не вистачає. Тому що немає державної політики", — заявив Касьянов.

Збирати чи не збирати?

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що питання виробництва дронів у домашніх умовах залишається відкритим. Робити це цілком реально, але затратно, можливо, українцям буде вигідніше задонатити свої накопичення вже наявним підприємствам або фондам, які успішно налагодили серійне виробництво, закуповують деталі оптом, регулярно проводять випробування та співпрацюють з військовими. Якщо вірити експертам, так безпілотники вийдуть і дешевшими, і надійнішими, а їх буде простіше передавати військовим.

З іншого боку, нічого не заважає будь-кому, хто бажає, спробувати свої сили в новій справі та абсолютно безкоштовно отримати нові знання від уже досвідчених інженерів. Так, для відпрацювання цих знань на практиці доведеться викласти понад 20 тисяч грн на інструменти (якщо їх ще немає) і запчастини, але це справа суто добровільна, Victory Drones про це відкрито попереджає і навіть підказує, де, що можна купити і за якою ціною. Навчившись збирати дрони, необов'язково робити це у гордій самоті та у себе вдома — талановиті ентузіасти можуть зібратися в команду або приєднатися до вже існуючих підприємств, щоб організовано працювати, наближаючи перемогу України. Якщо ж нічого не вийде, то все куплене можна перепродати тим, хто знайде йому краще застосування.